أوين يدافع عن محمد صلاح: "أسطورة ليفربول الحقيقية"

دافع مايكل أوين مهاجم ليفربول السابق، عن محمد صلاح، لاعب الريدز، بعد ردة فعله بالأمس، عقب قرار يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، بتغيير الدولي المصري.

وتعادل تشيلسي أمام ليفربول بهدف لكل فريق، في المواجهة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

وقام "مو" بردة فعل غاضبة بعد قرار استبداله في الشوط الثاني من مباراة تشيلسي، حيث ألقى "ضمادة" كانت على يده اليسرى، كما لم يقوم بتحية مدربه أثناء خروجه.

وكان روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، قد شن هجومًا قويًا على صلاح، حيث طالبه بالصمت والجلوس على مقاعد البدلاء.

وعلق أوين على تصريحات كين، في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو"، حيث قال: "فوجئت بالتغيير، أتفهم رد فعل صلاح أيضًا، كما فوجئت بالتأكيد، كنت أظن أنه لعب بشكل جيد".

وتابع: "محمد صلاح لعب بشكل جيد للغاية، حيث أرسل التمريرة الحاسمة للهدف، كما أنه سدد كرة بقدمه اليمنى اصطدمت بالعارضة، بالإضافة إلى تسجيله هدفا لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل".

وأكمل أوين تصريحاته: "في حالة احتسب هذا الهدف كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفا للغاية".

واختتم أسطورة الريدز تصريحاته: "كان يبدو صلاح قويا، فهو أسطورة حقيقية للنادي، يسجل عشرات الأهداف في كل موسم، لكن تخرجه لصالح لاعب يبلغ من العمر 17 عامًا، نعم، لقد فوجئت جدا".