تنسيق كليات اللغات والترجمة لطلاب العلمي بجامعة الأزهر 2022

تنسيق كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر للطلاب من أكثر الكلمات بحثًا واهتمامًا من قبل الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية 2023، وذلك كونها واحدة من كليات القمة بالجامعة.

وترصد لكم بوابة الوفد خلال السطور التالية، تنسيق الطلاب بالقسم العلمي لكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر وفقًا لتنسيق العام الماضي، وفقًا للاحصائيات المنشورة على موقع جامعة الأزهر الرسمي والذي يضم تنسيق كل الكليات خلال العام الماضي.



تنسيق كليات اللغات والترجمة العلمي بجامعة الأزهر 2022

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بالقاهرة 524 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية بالقاهرة 508 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي اللغة الإنجليزية وأدابها بالقاهرة 480 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 474 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية بالقاهرة 454 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية لغات افريقية بالقاهرة 416 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 412 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي تخصص عام بالقاهرة 406 درجة انتظام

تنسيق كليات التجارة بنات القسم الأدبي 2022

التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم الأدبي 476 درجة انتظام

التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم الأدبي 465 درجة انتساب

التجارة بنات أسيوط القسم الأدبي 425 درجة انتظام

التجارة بنات أسيوط القسم الأدبي 410 درجة انتساب

التجارة بنات القاهرة القسم الأدبي 425 درجة انتظام

التجارة بنات القاهرة القسم الأدبي 400 درجة انتساب

معهد نظم المعلومات بالأزهر الأدبي

معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم الأدبي 426 درجة انتظام

معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بالقاهرة القسم الأدبي 392 درجة انتظام

معهد نظم المعلومات بكلية التجارة أسيوط القسم الأدبي 349 درجة انتظام

تنسيق كلية التجارة باللغة الإنجليزية

التجارة باللغة الإنجليزية بنات أسيوط القسم الأدبي 365 درجة انتظام

التجارة باللغة الإنجليزية بنات القاهرة القسم الأدبي 355 درجة انتظام