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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تنسيق كليات اللغات والترجمة لطلاب العلمي بجامعة الأزهر 2022

كلية اللغات والترجمة
كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر

تنسيق كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر للطلاب من أكثر الكلمات بحثًا واهتمامًا من قبل الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية 2023، وذلك كونها واحدة من كليات القمة بالجامعة.

وترصد لكم بوابة الوفد خلال السطور التالية، تنسيق الطلاب بالقسم العلمي لكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر وفقًا لتنسيق العام الماضي، وفقًا للاحصائيات المنشورة على موقع جامعة الأزهر الرسمي والذي يضم تنسيق كل الكليات خلال العام الماضي.


تنسيق كليات اللغات والترجمة العلمي بجامعة الأزهر 2022

 

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بالقاهرة 524 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية بالقاهرة 508 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي اللغة الإنجليزية وأدابها بالقاهرة 480  درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 474 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية بالقاهرة 454 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية لغات افريقية بالقاهرة 416 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 412 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي تخصص عام  بالقاهرة 406 درجة انتظام

 

 

تنسيق كليات التجارة بنات القسم الأدبي 2022

التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم الأدبي 476 درجة انتظام
التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم الأدبي 465 درجة انتساب
التجارة بنات أسيوط القسم الأدبي 425 درجة انتظام
التجارة بنات أسيوط القسم الأدبي 410 درجة انتساب
التجارة بنات القاهرة القسم الأدبي 425 درجة انتظام
التجارة بنات القاهرة القسم الأدبي 400 درجة انتساب

معهد نظم المعلومات بالأزهر الأدبي

معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم الأدبي 426 درجة انتظام
معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بالقاهرة القسم الأدبي 392 درجة انتظام
معهد نظم المعلومات بكلية التجارة أسيوط القسم الأدبي 349 درجة انتظام

تنسيق كلية التجارة باللغة الإنجليزية
التجارة باللغة الإنجليزية بنات أسيوط القسم الأدبي 365 درجة انتظام
التجارة باللغة الإنجليزية بنات القاهرة القسم الأدبي 355 درجة انتظام

 

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