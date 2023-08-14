أطباء يحذرون من أغرب وأحدث أعراض لكورونا

أثارت أنباء انتشار متحور أوميكرون الجديد EG5 بـ51 دولة القلق والريبة بالشارع المصري، مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور جديد مثير للاهتمام.

ويشار إلى أنه في 5 مايو 2023 أعلنت منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بالكورونا، ومنذ أسبوع تقريبًا أعلنت أن هناك متحورًا جديدًا مثيرًا للاهتمام ولكنه لا يبدو أنه يشكل تهديدًا على الصحة العامة أكثر من غيره من المتحورات.

الأكثر انتشارًا

وأضاف أن الأدلة العالمية تقول أن المتحور أكثر انتشارًا ولكنه ليس أشد ولا يسبب عبء مرضى أكثر على المصابين، مشيرًا إلى أن آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الانتشار لفيروس كورونا خلال آخر 28 يومًا يؤكد انخفاض عدد الحالات المصابة بها.

فيما كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، عن أغرب وأحدث أعراض كورونا.

أغرب وأحدث أعراض كورونا

وأضاف سليمان، إن القدم الزرقاء أحد أغرب أعراض الإصابة بـ كورونا لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن داء القلب الزراقي هي إحدى المضاعفات النادرة التي تحدث لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا طويلة الأجل، وتحدث نتيجة إصابة الجهاز العصبي، وإصابة الجهاز العصبي اللا إرادي على المدى الطويل، وقد تؤدي إلى إجهاد زائد.

وأوضح أن الأوردة الخاصة بالجسم تكون غير قادرة إلى إعادة الدم إلى الجهاز الدوري من جديد، وهو ما يؤدي إلى إحمرار في القدمين، ومن ثم يتحول إلى أرزق، نتيجة تجمع الدم، وهذا جزء من اختلال التوازن في الجهاز العصبي الطرفي، وتحديدًا الجهاز العصبي اللا إرادي.