ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎حيث أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتجميعه كمية تقدر بعدد ٦ شكائر دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء، بالإضافة لضبط عدد ٣ مخابز لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي تقدر ب ١ طن ونصف دقيق بلدي مدعم.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٥ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٧ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٣ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن ، وعدد ٦ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ١٧ محضر عدم نظافة أدوات العجن، وعدد ٢ محضر عدم وجود سجل بالمخبز ، ومحضر توقف عن الإنتاج، وعدد ٣ محاضر تصرف في الدقيق، ومحضر تجميع الدقيق.

واشارة أحمد منصور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية انة تم تكليف المهندس عبدالحميد حسين مدير الرقابة التموينية بالإسماعيلية بالمتابعة المستمرة فى جميع المراكز وكافة القرى بضبط السوق والأسعار وتحرير محاضر للمخالفين ومافيا السوق السوداء ومراقبة الأفران والدقيق المدعم وعمل تقرير يومى وعرضه على الوزير المحافظ فهمى بشارة وعلى كافة المواطنين تم تخصيص أرقام

للشكاوى التموينية و الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.