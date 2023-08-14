ظاهرة فلكية تزين سماء مصر في هذا الموعد

ظاهرة فلكية جديدة تشهد سماء مصر الليلة حيث اقتران القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء التوأم في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير.

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا نشهد الليلة ظهور النجم بولوكس.

اقتران القمر مع بولوكس

ويمكن رؤية القمر والنجم بولوكس في سماء مصر متجاوران في السماء باتجاة الشرق بغضون 4:25 صباحا تقريبا في برج الجوزاء التوأم بجوار القمر وأنه نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية ،حتى يختفي المشهد في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

ويشار إلى أن تلك الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، وأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

اختفاء القمر

أما فى يوم 16 أغسطس لن يكون القمر مرئيا فى السماء طوال الليل فى ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيء مواجها للشمس وبالتالى وجهه المظلم يكون مواجها للأرض.

وتعتبر هذه الليلة هى أفضل الليالى الليلاء خلال الشهر عموما والتى يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

ظواهر فلكية في أغسطس

وعن 18 أغسطس، يقترن القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) حيث نراهما متجاوران فى السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يغرب هذا المشهد سريعا بغضون 8:50 مساءا تقريبا.

أما في ى 24 أغسطس، يقترن القمر فى هذا اليوم مع النجم أنتاريس Antares قلب العقرب، وهو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته عشرة أضعاف كتلة الشمس ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة عند دخول الليل، وحتى بداية غروب هذا المشهد بغضون 23:50 مساءا تقريبا.

وقبل نهاية الشهر فى 27 أغسطس، سيكون كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) فى أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ويكون أكثر إشراقا من أى وقت آخر فى العام، وسيتراءى طوال الليل فى ذلك اليوم.