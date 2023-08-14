تخلف ألفين و703 طلاب وطالبات عن تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تخلف ألفين و703 طلاب وطالبات عن تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، في العاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، بحضور قيادات الوزارة ومسئولي التنسيق.

وأكد وزير التعليم العالي توزيع 109 آلاف و537 طالبًا وطالبة في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 على الكليات المختلفة والمعاهد العليا.

وأشار وزير التعليم العالي إلى تقدم 109 آلاف و537 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة بتسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023 ، من بينهم 36 ألف و429 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية، و73 ألفًا و108 طلاب وطالبات بالشعبة الأدبية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن مكتب التنسيق وزّع 109 آلاف و43 طالبا وطالبة بالثانوية العامة على الكليات الجامعية في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، و494 طالبًا وطالبة على المعاهد العليا.

نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

وكشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري بلغ 91.34 في المائة ، وكليات طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97 في المائة، وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51 في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 369 درجة ونصف بنسة 90.12 في المائة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية رياضيات بلغت 348 درجة بنسبة 85 في المائة، وكليات التخطيط العمراني 342 درجة بنسبة 83.41 في المائة.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، بلغ الحد الأدنى الاقتصاد والعلوم السياسية 354 درجة ونصف بنسبة 86.46 في المائة، والألسن 346 درجة ونصف بنسبة 84.51 في المائة، والإعلام 343 درجة بنسبة 83.65 في المائة، والآثار 331 درجة.

المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023 يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 واستمر التقديم حتى اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق.

وبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.