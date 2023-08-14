منظمةISO الدولية تجدد شهادات الجودة لمعامل مياة أسيوط وخدمة العملاء والخط الساخن

حتى نهاية عام 2024

قال المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد أنه تم تجديد اعتماد شهادة الايزو لقطاع المعامل بمياه أسيوط ومركز خدمة العملاء والتدريب والعلامات العامة والخط الساخن بالشركة حتى نهاية عام 2024 والذي سبق أن حصلت عليه لأول مرة فى عام 2022 موضحا أن تجديد اعتماد شهادة الايزو يتم بعد اجراء تفتيش دوري على هذه الإدارات للاطمئنان على مدى التزامها بضوابط اعتماد شهادة الايزو، حيث كانت اللجنة خلاله تشرف على منح التجديد من عدمه والذي توج أن اجتازت هذه الادارات الاختبارات اللازمة للتجديد وتم منحها التجديد بالشهادة الايزو مرة أخرى .

وأوضح رئيس الشركة أنه تم حصول 4 معامل رئيسية على شهادة اعتماد الأيزو فى عام ٢٠٢٢ منها 3 معامل لمياه الشرب (معمل نزلة عبد اللاه – معمل الوليدية – معمل القوصية ) وكذلك (معمل الصرف الصحي بعرب المدابغ) بإجمالي عدد 4 معامل بقطاع المعامل و ضبط الجودة على شهادة اعتماد الأيزو طبقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 والتي تمثل شهادة من جهة عالمية معترف بها بكفاءة ودقة نتائج تحاليل تلك المعامل مضيفا سيادته أن حصول تلك المعامل يأتي كمرحلة أولى ضمن خطة الشركة، والتي تستهدف كافة معامل الشركة الموزعة على نطاقاتها الجغرافية.

وأضاف إنه تم تجديد حصول إدارة العلاقات العامة والتدريب والخط الساخن ومركز خدمة العملاء على شهادة اعتماد الايزو 9001 والتي تعد معيار قياسى يتم من خلاله الالتزام بمجموعه من الاجراءات، التى تهدف إلى الارتقاء بمستوى الشركة الاداري والتي ينعكس بدوره علي خدمات أفضل للعملاء وجودة أفضل للمنتج، مشيرا إلى تجديد حصول الشركة على شهادة ايزو 14001 لنظام ادارة البيئة والذي يعتمد على إلتزام الشركة بحماية البيئة ومنع التلوث وتقليل النفايات والحفاظ على البيئة كجزء أساسى من ممارسات العمل مقدماً التهنئة لجميع من شاركوا في تحقيق هذا الإنجاز الذي يأتي في إطار مخططات الشركة واهتمامها بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن امتثالاً لأهداف الشركة ومخططاتها الاستراتيجية الطامحة للارتقاء بمستوى الجودة.