في لفتة إنسانية.. مربو النحل بالصعيد يهدون محاربي السرطان بمستشفى «اورام الاقصر» كميات من العسل

في لفتة إنسانية، أهدى وفد من جمعية مربي النحل بجنوب الصعيد، بمحافظات سوهاج وقنا واسوان والاقصر، مرضى السرطان بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بمنطقة طيبة، شمال الأقصر، كميات من العسل، وذلك لتقديم الدعم المعنوي والنفسي للمرضى.

ضم الوفد كل من حمدى فؤاد رئيس الجمعية، مصطفى محمد صبحى، الأمين العام للجمعية، المهندس عبد الرحمن عبد الحارس عضو مجلس الإدارة، سامية شقراوى، عضومؤسس، وعزه القاضي، عضو الاتحاد الاقليمى للجمعيات.

وأجرى وفد مربي النحل جولة تفقدية برفقة فريق العلاقات العامة، على الأقسام المختلفة بالمستشفى، للتعرف على طرق ومراحل العلاج التي يخضع لها مريض الأورام السرطانية، وقانوا بالتقاط الصور التذكارية مع المرضى في جو يسوده المحبة المودة .

أوضح الدكتور هاني حسين مدير عام مستشفى شفاء الأورمان، أن كميات العسل التي أهداها وفد جمعية مربي النحل، خضعت قبل توزيعها على المرضى، إلى الفحص الشامل، للتأكد من جودتها من خلال مراقبي الصحة وجودة التغذية بالمستشفى، واضاف أن المستشفى تضم خبراء تغذية من أفضل الكوادر، حرصًا من إدارة المستشفى على صحة وسلامة جمبع المرضى ، ولطمانة اهاليهم وذويهم بأن رعايتهم داخل المستشفى تتم بكفاءة عالية مع توفير أفضل وسائل الحماية للحفاظ على حياتهم.

من جانبه وجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لفريق مربي النحل على مبادرتهم في توفير العسل الأصلي والصحي للمرضى، وتكرار زيارتهم للمستشفى لدعم المرضي، مثمنًا ماقاموا به، ومتمنيًا الشفاء لكافة المرضى بالمستشفى.