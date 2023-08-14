انطلاق حفل ختام المهرجان القومي للمسرح.. الليلة

ينطلق مساء اليوم، الإثنين، حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16، وتوزيع جوائزه على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني ورئيس المهرجان الفنان محمد رياض ومديره الفنان ياسر صادق.

ومن المقرر أن تبث قناة الحياة على الهواء مباشرة، حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وكان شارك في دورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح المصري، “37” عرضًا مسرحيًا من جهات إنتاجية مختلفة، ومن ضمن العروض المشاركة مسرحيات مأخوذة من روائع الأدب العربى والعالمى كما أقيم أيضًا عدد كبير من الندوات.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلق يوم 29 يوليو الماضى، واستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثًا فنيًا مهمًا لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

وتكونت لجنة مشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصري في الدورة الـ16 من الناقد والشاعر محمد بهجت (رئيسا)، وعضوية كل من: الفنانة القديرة عزة لبيب، المخرج إميل شوقي، المخرجة عبير علي، الفنان إيمان الصيرفي، ومقرر اللجنة أُمي علي ماهر.