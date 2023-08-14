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الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على شخصين لترويجهما أدوية ومنشطات مجهولة المصدر

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخصين بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر عبر صفحتين بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر عبر صفحتين بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبحوزتهما (268 عبوة من المنشطات "مجهولة المصدر، محظور تداولها").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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