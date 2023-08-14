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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"عيسى" يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان ملبورن السينمائي الدولي

فيلم عيسى
فيلم عيسى

فاز الفيلم القصير عيسى للمخرج مراد مصطفى بجائزة أفضل فيلم، وذلك ضمن فعاليات الدورة 71 من مهرجان ملبورن السينمائي الدولي.

يأتي ذلك بعد جولة الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، حصد خلالها أكثر من 7 جوائز، وكان الفيلم قد حظي بعرضه العالمي الأول ضمن منافسات أسبوع النقاد في الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي.

قصة عيسى مهاجر إفريقي في مصر 

ويتتبع الفيلم القصير قصة عيسى، وهو مهاجر إفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

 

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، ومن إخراج مراد مصطفى.

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