استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات الفلسطينيات.. هيئة الأسرى الفلسطينية تؤكد

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن الأسيرات الفلسطينيات، يتعرضن لانتهاكات مستمرة من قبل إدارة معتقل "الدامون" الإسرائيلي.

وسردت مُحامية الهيئة حنان الخطيب خلال زيارتها لسجن "الدامون"، على لسان الأسيرة القاصر نفوذ حماد (15 سنة) من حي الشيخ جراح بالقدس، التي ما زالت موقوفة، ما يتعرضن له من مضايقات السجان المستمرة.

وقالت المحامية: "الوضع في المعتقل سيئ جدا، إذ تستمر إدارة السجن في فرض عقوبات بحقنا، وتتعمد حرماننا من الأشغال والأعمال اليدوية، ومنعنا من الزيارات والاتصالات مع الأهل، والخروج إلى ساحة السجن، هنا في السجن يمنعوننا من تقديم امتحان التوجيهي، علما أنني من سكان القدس، ومن المفترض أن يعاملوني بناءً على قانون الاعتقال للقاصرين".

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستمر في انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات في مراكز التحقيق والتوقيف، دون مراعاة لخصوصيتهن واحتياجاتهن، إذ يبلغ عدد الأسيرات حاليا (31) أسيرة.