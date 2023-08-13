عاجل
أوكازيون على الأحذية من 20 إلى 70%.. والجودة الفيصل ليفربول وتشيلسي..التعادل يحسم القمة وصلاح "الغاضب" يصنع هدفا
الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نيمار يوافق على الانتقال لـ الهلال السعودي

نيمار
نيمار

أبدى نيمار جونيور موافقة مبدئية على الانتقال للهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفة الجارية، بعد المفاوضات المكثفة بين إدارة الزعيم والدولي البرازيلي.

txt

صلاح يواصل التألق في المباريات الافتتاحية

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن البرازيلي رحب باللعب في دوري "روشن" خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت إلى أن الهلال أقنع نيمار باللعب ضمن صفوفه، حيث سيحصل اللاعب على 160 مليون يورو لمدة موسمين، حيث سيتقاضى الدولي البرازيلي 80 مليونًا في الموسم الواحد.

وأكدت "ليكيب" أن صفقة نيمار في طريقها للانتهاء خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما اتفق الطرفين باريس سان جيرمان والهلال على 80 مليون يورو كقيمة للصفقة.

الجدير بالذكر أن نيمار رحل لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017، حيث قام الفريق العاصمي بدفع الشرط الجزائي الموجود في عقد البرازيلي مع فريقه السابق برشلونة والذي كان يبلغ 220 مليون يورو.

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يصدر بيانا بشأن كيليان مبابي (التفاصيل)

الهلال ينعش فرصه في التعاقد مع ميتروفيتش ويقترب من صفقة ثنائية