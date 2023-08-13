نيمار يوافق على الانتقال لـ الهلال السعودي

أبدى نيمار جونيور موافقة مبدئية على الانتقال للهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفة الجارية، بعد المفاوضات المكثفة بين إدارة الزعيم والدولي البرازيلي.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن البرازيلي رحب باللعب في دوري "روشن" خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت إلى أن الهلال أقنع نيمار باللعب ضمن صفوفه، حيث سيحصل اللاعب على 160 مليون يورو لمدة موسمين، حيث سيتقاضى الدولي البرازيلي 80 مليونًا في الموسم الواحد.

وأكدت "ليكيب" أن صفقة نيمار في طريقها للانتهاء خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما اتفق الطرفين باريس سان جيرمان والهلال على 80 مليون يورو كقيمة للصفقة.

الجدير بالذكر أن نيمار رحل لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017، حيث قام الفريق العاصمي بدفع الشرط الجزائي الموجود في عقد البرازيلي مع فريقه السابق برشلونة والذي كان يبلغ 220 مليون يورو.