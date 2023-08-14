تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون.. راشفورد يقود الهجوم

يستضيف فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الإثنين، نظيره فريق ولفرهامبتون في أولي مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب «أولد ترافورد» معقل الشياطين الحمر.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة وولفرهامتون

حراسة المرمى: أندرية أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافييل فاران، مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، سكوت ماكتومناي، برونو فيرنانديز، ميسون ماونت، جارناتشو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد و ولفرهامبتون والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد و نظيره ولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد و نظيره ولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويبحث الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، لتحقيق بداية قوية أمام الذئاب في مباراة اليوم، والخروج بالثلاث نقاط من أجل المزاحمة على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مبكرًا.