عاجل
البرهان: السودان يئن تحت وطأة ظروف معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة السيسي يستقبل اليوم ملك الأردن بمطار العلمين الجديد (عاجل) نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى (بث مباشر) البورصة تواصل الصعود وتربح 8.3 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم شرايين تنمية .. الآف فرص العمل للشباب في القطار الكهربائي السريع
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون.. راشفورد يقود الهجوم

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يستضيف فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الإثنين، نظيره فريق ولفرهامبتون في أولي مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب «أولد ترافورد» معقل الشياطين الحمر.

 

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة وولفرهامتون

حراسة المرمى: أندرية أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافييل فاران، مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، سكوت ماكتومناي، برونو فيرنانديز، ميسون ماونت، جارناتشو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد.

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد و ولفرهامبتون والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد و نظيره ولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد و نظيره ولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويبحث الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، لتحقيق بداية قوية أمام الذئاب في مباراة اليوم، والخروج بالثلاث نقاط من أجل المزاحمة على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مبكرًا.

مواد متعلقة

صفقة قياسية جديدة.. تشيلسي يضم موسيس كايسيدو

محمد صلاح يفشل في تحقيق إنجاز تاريخي في افتتاحية الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يتصدر البريميرليج

موعد مباراة ليفربول المقبلة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي