نادية مصطفي تتولى لجنة العلاقات العامة والإسكان بنقابة الموسيقيين

أعلنت نقابة الموسيقيين تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان حيث تولت الفنانة نادية مصطفى العلاقات العامة الوزارات والكيانات واللجنة الاجتماعية والإسكان.

وكانت أكدت الفنانة نادية مصطفى، ترشحها لانتخابات عضوية نقابة المهن الموسيقية.

حيث نشرت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام البوستر الدعائي لها وعلقت عليه قائلة: “إخوتي وأخواتي أعضاء الجمعية العمومية دعمكم وثقتكم تاج على رأسي وأعدكم أن أظل على قدر ثقتكم، نادية مصطفى رقم 31 انتخابات نقابة المهن الموسيقية 8-1 بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، أدعو الله أن يولي مَن يصلح ويوفقني ويوفقكم في اختياركم لما فيه مصلحة نقابتنا”.

وكانت حرصت الفنانة نادية مصطفى على نعي وفاة ابنة أختها التي وافتها المنية اليوم.

إذ كتبت عبر حسابها على الفيس بوك، قائلة: “البقاء لله إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله نسمة بنت أختى عروس الجنة فى ذمة الله، اللهم صبرًا جميلًا صبرًا يبلغ عنان السماء صبرًا يليق برحمتك يا رحيم وجبرًا يليق بجبرك يا جبار القلوب، اللهم الجنة لها والصبر لأمها وأبوها وأخواتها ولنا جميعًا ولكل حبايبها، فضلًا وليس أمرًا الدعاء لها وقراءة الفاتحة”.

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وكانت طرحت المطربة نادية مصطفى مؤخرًا أغنيتها بعنوان "يسلملي ذوقهم" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يسلملي ذوقهم:

أغنية يسلملي ذوقهم وهى من كلمات نور عبدالله وألحان مصطفى العسال وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام ومن إخراج رودينا حاطوم.

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وتقول كلمات أغنية يسلملي ذوقهم:

"يسلملي ذوقهم اللي أحنا ذوقهم

عاليين فى عينا ولا حد فوقهم

غاليين فى سوقنا غاليين فى سوقهم

وإن غابوا ندعى الله يسوقهم

هما اللي الدلع يبقالهم لايق

نادية مصطفى

بيقيدوا قلبي بنظرة حرايق

هما وبس لقلبي شقايق

دول موصوفين لدوايا

فينا عشمهم وعشمنا فيهم

ومهما غبنا نيجي نلاقيهم

وإن غابوا عمر ييجوا يلاقونا

على ما سابونا بحطة إيديهم".

نادية مصطفى

مهرجان الموسيقى العربية:

وكانت تألقت المطربة نادية مصطفى فى حفلها ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 الذي يقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية.

وقدمت نادية للجمهور عددًا من أغانيها التي تفاعل معها جمهورها، منها: "الصلح خير وسلامات واتفضل قولها أنت وجاي في إيه"، كما قدمت عددًا من أغاني الزمن الجميل، منها: "لولا الملامة ويا ساعة الوقت أجري وأنا قلبي إليك ميال".

نادية مصطفى

لولا الملامة:

كما قامت بغناء أغنية "لولا الملامة" للراحلة وردة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقالت نادية: "كل مهرجان وأنتم طيبين ودايمًا متجمعين في مهرجان يعتبر المتنفس الوحيد لينا".

ووجهت الشكر لكل القائمين عليه، مشيرة إلى أنها سعيدة بالغناء في حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر.

وكانت قالت الفنانة نادية مصطفى إن الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن المطربة آمال ماهر تفتقد الصحة.

وأضافت نادية مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها حاولت الوصول إلى رقم الهاتف الخاص بآمال ماهر، لكنها وصلت إلى رقم شقيقها عمرو ماهر.

وتابعت عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أنها اتصلت بعمرو ماهر الذي أكد لها أن آمال بخير ونفى تعرضها لأي مكروه، فطلبت منه التحدث مع آمال لكنه أبلغها أنها تعيش في مكان آخر وليس معهم.

وأردفت نادية مصطفى، أنها طلبت من عمرو ماهر أن يجعلها تحدث والدة آمال التي أكدت أن نجلتها بخير، ولا صحة لما يجري تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن والدة آمال ماهر، قالت إن ابنها عمرو خرج على الجمهور وحاول طمأنتهم على آمال لكن الناس لم تصدقه، فأرجوك طمئني الجماهير بأن آمال ماهر بخير.