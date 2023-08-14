توطين صناعة السكك الحديدية بـ 7 مصانع عالمية في مصر

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن بدء إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة، كشركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة.

وقال وزير النقل أن الشركة ستقوم بإنشاء هذا المجمع الصناعى والذى يضم مصنعين الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية).

وتابع الفريق كامل الوزير أن الثاني، لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع)، والتعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاج عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط جديد بالكامل وتحديث الخط القائم بالإضافة إلى التعاون القائم مع سيماف.

7 مصانع عالمية في مصر



وكان قد تفقد الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل أمس، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق زيارة تفقدية لمصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث كان في استقباله اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع في مجال تصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية والمترو.

توطين صناعة السكك الحديدية

وخلال الزيارة تفقد الوزير أحد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي تم الانتهاء من تجميعه في مصنع سيماف تمهيدًا لتسليمه للهيئة القومية للأنفاق ضمن التعاقد المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد 32 قطار مترو مكيف جديد للخط الثالث (تم تصنيع 22 قطارًا منها في مصانع هيونداي روتيم بكوريا الجنوبية وتوريدهم للهيئة القومية للأنفاق وتم دخولهم الخدمة – وكان قد تم الاتفاق مع الشركة على أن يتم توريد مهمات وأجزاء ومكونات ال 10 قطارات الأخرى إلى مصر لتجميعهم في الهيئة العربية للتصنيع وقد تم الانتهاء من تجميع 6 قطارات تشمل القطار الذي تم تفقده اليوم وحيث تتميز هذه النوعية من قطارات المترو بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية و تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة ويمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.