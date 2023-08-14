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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار عمرة المولد النبوي 2023

عمرة المولد النبوي
عمرة المولد النبوي 2023

أسعار عمرة المولد النبوي 202.. مع اقتراب المولد النبوي الشريف يسعى الكثير من المواطنين الراغبين في أداء العمرة إلى معرفة أسعار عمرة المولد النبوي 2023، بغية التمكن من أداء المناسك.

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 أسعار عمرة المولد النبوي الشريف

وجليًا علينا أن أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023، تختلف من شركة سياحية لأخرى، ناهيك عن أقامة المعتمر من فندق لآخر، حيث جاءت الأسعار كالتالي.

البرنامج الاقتصادي يبدأ من 20000 جنيه إلى 22000 جنيه.

برنامج الأربع نجوم من 27000 جنيه إلى 32000 جنيه

برنامج الخمس نجوم من 35000 جنيه إلى 50000 جنيه.

 المولد النبوي 2023

ويوافق يوم المولد النبوي 2023 يوم الأربعاء 12 من شهر ربيع الأول 1445 هـ كما يأتي هذا التاريخ ميلاديًا 27 سبتمبر 2023، كما يتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي ليكون يوم الخميس بدلاً من الأربعاء، ليضاف إلى رصيد الموظف الحكومي 3 أيام إجازة.

الاحتفال المولد النبوي الشريف

ومع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يتهافت المسلمون في كافة بقاع الأرض على شراء الحلوى، والقيام بزيارة بعضهم البعض وتبادل إهداء الحلوى والتي ارتبطت ارتباط وثيق بتلك المناسبة منذ العهد الفاطمي حيث كان يتم توزيع الحلوى في الشوارع والميادين.

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