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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

عمرو أبو العيون رئيسًا للغرفة التجارية بأسيوط بالتزكية

عمرو أبو العيون رئيسًا
عمرو أبو العيون رئيسًا لغرفة التجارية في محافظة اسيوط

عقدت الغرفة التجارية بأسيوط مساء الأحد اجتماعًا هامًا لمجلس الإدارة، وذلك بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، بتعيين أعضاء المجلس وتكليف الغرفة التجارية بعقد اجتماعها الأول وتشكيل هيئة المكتب.

تم تزكية عمرو أبو العيون رئيسًا لمجلس الإدارة من قبل أعضاء المجلس. وكانت التزكية تأتي تقديرًا لخبراته وكفاءته في مجال التجارة. كما تم تعيين علي عبد العزيز الشريف نائبًا أولاً للرئيس، والدكتور الحلفاوي محمد خليل نائبًا ثانيًا، ومحمد كمال أحمد أمينًا للصندوق، وأحمد محمود حسن أمينًا صندوق مساعدًا، وعماد الدين تغيان سكرتيرًا عامًا.

رحب عمرو أبو العيون بالأعضاء الجدد في المجلس وهم صابر خلة وناصر عبد البديع، وعبر عن تمنياته بمزيد من العمل الجاد لصالح تجار محافظة أسيوط.

وفي الوقت نفسه، وافق المجلس على ضم الأعضاء المنتسبين وهم هند جوزيف أمين وعادل أحمد خليل وإيهاب صلاح ثابت ومحمد سيد محمد سيد ومصطفى محمد عبد العزيز، الذين سيشكلون إضافة قوية للمجلس.

اختتمت الجلسة بتهنئة الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، مع تمنيات لهم بالتفوق والنجاح تحت قيادة عمرو أبو العيون رئيس مجلس الإدارة. يأمل الجميع أن يتمكن المجلس الجديد من تقديم المزيد من العطاء وخدمة تجار المحافظة بأفضل شكل ممكن.