إزالة فورية لـ 5 حالات تعد على الاراضى الزراعية باسيوط

بناءً على توجيهات اللواء محمد عزت عبد الهادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، بضرورة إزالة أى تعدى والتصدي لأى مخالفات بناء على الأراضى الزراعيه وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص

قامت الوحدة المحلية بمير بقيادة صفاء بدوي، بإزالة حالة تعدي على أرض زراعية في حوض مهران بمساحة 120 مترًا. كما قامت بإزالة حالتين أخريين للتعدي على أراضٍ زراعية في حوض سجله الخطيب بمساحة 350 مترًا. وتم أيضًا إزالة تعدي في حوض مهني بمساحة 150 مترًا وحالة تعدي في حوض مهران بمساحة 150 مترًا.

وأكد اللواء محمد عزت على رؤساء الوحدات المحلية على أهمية المتابعة المستمرة وتشديد الرقابة للتصدي ومنع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، حفاظًا عليها من التآكل والتبوير. تأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية كمورد طبيعي هام وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي في المنطقة.

يشهد القطاع الزراعي في مصر تحديات عدة، منها التعدي على الأراضي الزراعية وبناء المنشآت بدون ترخيص. ولذلك، يعمل الجهات المعنية على تشديد الرقابة وإجراءات إزالة التعديات للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.

كما أكد اللواء محمد عزت أنه سيتم مواصلة هذه الحملات والمتابعة المستمرة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات مستقبلية. وهذا يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي للشعب المصري.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في مختلف المراكز والمدن لضمان استدامة الإنتاج الزراعي والحفاظ على الأراضي الزراعية كونها أحد أهم الموارد الطبيعية في مصر



إزالة فوري لـ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه

إزالة فوري لـ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه

إزالة فوري لـ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه

إزالة فوري لـ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه

إزالة فوري لـ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه

إزالة فوري لـ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه

إزالة فوري لـ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه

إزالة فوري لـ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه

إزالة فوري لـ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه

إزالة فوري لـ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه

إزالة فوري لـ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه

إزالة فوري لـ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه

إزالة فوري لـ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه

إزالة فوري لـ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه

إزالة فوري لـ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه

إزالة فوري لـ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه

إزالة فوري لـ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه