البطاطس بــ 9 جنيهات .. أسعار الخضروات باسيوط اليوم 14 اغسطس

أبقت أسعار الخضر والفاكهة في سوق مدينة أسيوط على استقرارها، حيث لم يشهد تغييرًا يذكر في الأسعار خلال 5 ايام.

يُعتبر استقرار أسعار الخضروات والفواكه في سوق أسيوط أمرًا مهمًا للمستهلكين، حيث يتمكنون من شراء احتياجاتهم من الخضروات والفواكه بأسعار معتدلة ومناسبة لميزانياتهم. فإلى الآن، لم يشهد المستهلكون أية زيادات مفاجئة في الأسعار، مما يجعلهم قادرين على توفير احتياجاتهم الغذائية بسهولة

وبحسب التجار في سوق أسيوط، فإن أسباب استقرار الأسعار يعود إلى توافر المعروض من الخضروات والفواكه بشكل كافٍ في السوق، وعدم وجود تقلبات كبيرة في الطلب. وتعزى هذه الاستقرارات أيضًا إلى موسم الحصاد الجيد وإمدادات مستقرة من المزارعين المحليين والموردين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستقرار في الأسعار يشمل جميع أنواع الخضروات والفواكه المتوفرة في سوق أسيوط، بما في ذلك الطماطم والبصل والخيار والبطاطس والتفاح والبرتقال وغيرها. وبفضل هذا التوفر المتواصل، يستمر المستهلكون في الاستفادة من أسعار معتدلة ومناسبة.

وفي هذا السياق، يشكر المواطنين في أسيوط المزارعين والموردين لدورهم في تأمين الخضروات والفواكه، مما ساهم في استقرار الأسعار وتوفير السلع الغذائية بهذه الأسعار المعقولة. ويأمل المستهلكون في أن يستمر هذا الوضع الاقتصادي المستقر لفترة طويلة قادمة، مما يضمن استمرار توافر الخضروات والفواكه بأسعار معقولة للجميع وبيان أسعار الخضراوات كالتالي:

فلفل ألوان 40 جنيًا

كابوتش 17 جنيًا

طماطم سلطة 13 و14 جنيهًا

طماطم عصير 8 و10 جنيهات

بطاطس صغيرة سلق 9 جنيهات

بطاطس نقطة حمرا كاره 12 جنيهًا

كوسة بلدي حشو 16 جنيهًا

خيار وسط وصغير 16 جنيهًا

خيار كبير 14 جنيهًا

كوسة طبيخ 14 جنيهًا

بدنجان رومي 9 جنيهات

باذنجان أسود حشو 9 جنيهات

بدنجان أبيض 12 جنيهصًا

بدنجان تخليل 9 جنيهات

فلفل رومي 14 جنيهًا

بطاطا صفرا 10 جنيهات

بطاطا ابيض 12 جنيهًا

فلفل شطة حارة أخضر 20 جنيهًا

بصل أحمر 20 جنيهًا

لوبيا 27 جنيهًا

فاصوليا 30 جنيهًا

بامية 30 جنيهًا و35 و40 جنيهًا

جزر 12 و15 جنيهًا

ملوخية بلدي 12 جنيهًا

سبانخ 15 جنيهًا

ليمون أصفر 22 جنيهًا

ليمون أخضر 15 جنيهًا

ثوم صغير 25 جنيهًا

توم كبير ومتوسط 30 جنيهًا

نعناع بلدي ٢ جنيه

جرجير الربطة 2 جنيه

بقدونس الربطة 2 جنيه

كسبرة الربطة 1.5 جنيه

شبت الربطة 1.5 جنيه

كرات الربطة 1.5 جنيه