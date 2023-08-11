تقارير: محمد شريف يوقع عقود انتقاله لنادي الخليج

كشفت تقارير سعودية عن اقتراب محمد شريف نجم النادي الأهلي من الانتقال لصفوف فريق الخليج السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة “اليوم” السعودية أن نادي الخليج حصل على توقيع محمد شريف على عقود انتقاله لصفوف الفريق.

وكان شريف قد أكد خلال جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق على عدم وجود مفاوضات مع أي نادٍ تركي كما تردد خلال الفترة الماضية.

وأكد اللاعب لمسؤولي الأهلي ان حلم الإحتراف الخارج يعد طموحاً مشروعاً لأي لاعب الا انه لا يمانع تجديد عقده مع الأهلي.