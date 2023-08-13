«علا سعيد حسن» هجرها زوجها منذ 6 سنوات، رحل الزوج وترك خلفه الام ومعها صغيرتها فى مواجهة ظروف الحياة القاسية والامراض الصعبة، كانت الام تعمل عاملة بسيطة بمصنع، ثم لم تعد قادرة على العمل، وترعى ابنتها واختها وامها مرضى القلب، وأمراض متعددة تتطلب نفقات علاج كبيرة ومتابعة طبية، الابنه «ملك»12 عامًا طالبة فى الصف الثالث الابتدائى، وتسكن الاسرة بايجار شهرى 700 جنيه، بالاضافة الى مصاريف الدواء الشهرى، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، وسبق ان تقدمت «الام» منذ عام بطلب للموافقة على صرف معاش استثنائى لها، يعينها على مصروفات الأبناء، وتتقاضى 425 جنيهًا لا تكفى ايجار المسكن، والأم ربة منزل لا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية من مأكل وملبس.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذها وابنتها من الامراض التى أحاطت بهما، والضياع وسط دوامة الحياة بعد رحيل العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة ومصروفات الدراسة.