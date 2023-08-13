بسبب المصيف.. التحريات الأولية تكشف تفاصيل حرق شاب لشقيقته وأولادها و11 آخرين

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها للوقوف على الملابسات الكاملة حول واقعة قيام أحد الأشخاص بإحراق شقيقته وأولادها و11 آخرين في منطقة عين شمس، حيث أوضحت التحريات الأولية بأن المتهم بينه وبين شقيقته خلافات على باقي أموال من الإرث بينهم.

وأضافت التحريات الأولية بأن المتهم كان بينه وبين شقيقته خلافات وذلك بسبب مماطلتها على سداد باقي قيمة الإرث بينها وبين شقيقها وخالفت وعود كثيرة قد وعدتها له من قبل حتى تفاجأ بأنها ذهبت إلى المصيف برفقة زوجها وأولادها، الأمر الذي أشعل الغضبف في جوف المتهم وذلك بعدما شاهد صورهم في المصيف فانتظرهم وسط غضب شديد لحين عودتهم للإنتقام منهم.

ووأضحت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بأن المتهم يعمل سائق، واستغل نوم الضحايا وبدء فى سكب البنزين على الشقة، وانتقم من أقاربه بخطة شيطانية بالقتل حرقاً عبر شراء كمية من البنزين من أحد محطات الوقود وتسلل ليلاً الى الشقة وسكب البنزين واشعل النيران وفر هارباً.

وتسببت النيران فى مقتل 3 أشخاص بينما قامت سيدة بالقفز من البلكونة واصيبت بكسور وتسببت النيران فى أصابة 8 أشخاص باختناقات وتم علاجهم .

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، من بينهم شقيقته وتم نقلهم الي المستشفى لتلقى العلاج، وبعمل التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.