حمزة نمرة يسيطر على تريند يوتيوب بـ 3 مراكز

استطاع الفنان حمزة نمرة السيطرة على قائمة الأكثر مشاهدة بإصداراته الغنائية الجديدة، التي تم طرحها خلال الأسبوع الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

احتل حمزة نمرة المراكز الثلاث الأولى بـ “أنا طيب، رياح الحياة، لعله خير”والذين سجلوا نسبة مشاهدة عالية فور طرحهم.

أغنية أنا الطيب في المركز الأول

حققت أغنية انا الطيب التي حصلت على المركز الاول في قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب، أكثر من مليون و 300 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها “أنا الطيب وعامل فيها مش طيب عشان الناس بقت بتدوس على الطيب ومين كان حس بينا يا دمعي يا قريب بامثل إني مش طيب عشان انتوا ديابة ولازم أنتش لقمتي منكوا وليه يازمن بقى الطيب بيتعيب عامل قاسي وجوايا مافيش قسوة ماليش غير قسوتي عزوة بتدوا الحق للأقوى وبتيجوا تمللي ع الطيب وشرّاني لكن من جوة وحداني ولما صرخت اه ياني دستوا على الجراح تاني ما شفتش حد بيطيب عامل جامد لكني ورا الحيطان عيل ولما الدنيا بتليل بشيل وشي اللي بيمثل واروح انام ع الجانب الطيب يا ناس يا ناس واقف مبلم يارب حوش يارب سلم ده انا اتجرحت جرح علّم ماشي يا دنيا مجابش حقي غير دراعي ياريتني حاوي دول أفاعي مافيش لطيبتي أي داعي لا لا لا لا لا أنا البعيع وشايل بين ضلوعي ملاك ولو نزلت دموعي هلاك يا قاسي القلب ايه قساك وخلاك تجي ع الطيب أنا المأذي ومش عايز أكون مؤذي لكن لو هتأذي هأذي وده مش بكيفي ده حظي ونِفسي في يوم أعود طيب ومش خواف ولو قلتلكوا إني بخاف أخاف لتقرقشوني حاف وياما منكوا قلبي شاف عالم وحوش ما بترحموش طيب يا ناس يا ناس واقف مبلم يارب حوش يارب سلم ده انا اتجرحت جرح علّم ماشي يا دنيا مجابش حقي غير دراعي ياريتني حاوي دول أفاعي مافيش لطيبتي أي داعي لا لا لا لا لا”.

أغنية رياح الحياة في المركز الثاني

وجاءت “رياح الحياة” في المركز الثاني بأكثر من 4 ملايين و 700 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها “تهبي يا رياح الحياة ديماً بما لا أشتهيه واللي السنين مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه يلاقي قلبي فين دواه واللي أذاه أقرب ما ليه ده جرح ببعلّم! وصعب تسكن الألام واخرج من اللي فات سليم وصعب لمّا اروح انام ما افضلش اراجع القديم طلع مُكلّف العلام وخدت درس في الصميم ولسه بتعلّم ركز يا قلبي في اللي جاي وألف شكر للي باع ما صانش حتى بوء شاي سلام يا ٣٠٠ وداع واللي لقانا ما يساعوش فخانة الوداع تساع مشاعرنا مش لعبة ما تتشغلش باللي فات خليك يا قلبي في المفيد كبر لأي ذكريات”.

أغنية لعله خير في المركز الثالث

أما في المركز الثالث فحصلت عليه أغنية “لعله خير”، وحصلت على أكثر مليون و 100 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها “النجوم مرصوصة كده رصة أبهة واللي كان حازز ف قلبي خلاص انتهى فرصة سعيدة أيها الليل اللي جي الضلمة بتبروز ساعات في القلب ضي ولعله خير يا نجوم بترقص في السما لعله خير سكر خفيف الشاي عملته وجيت وقلت بس ياريت الدنيا تسمعني ورا القزاز واقف موارب شيش ومن الليلادي مافيش قوة هتمنعني قال القمر قرب هنا أسهر معاك عندي خبر بس انت رد الباب وراك ولعله خير ايه اللي عندك يا قمر لعله خير ياما وقعنا في الطريق ونقوم لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول وتخونني خطوة أمشي خطوة كمان ألقى طريقي يبان أسهل من الأول بان من بعيد الشمس جاية تقول سلام يومي الجديد رفرف على جناح الحمام ولعله خير دي الشمس جاية ف وقتها”.