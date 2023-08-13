استشاري توظيف يكشف عن التخصصات المطلوبة في سوق العمل

قال الدكتور تامر أحمد، استشاري التوظيف، إن العمل متاح دائمًا لمن يمتلك المهارات والقدرات المختلفة في كافة التخصصات، مشيرًا إلى أن التحدي ليس التخرج من كلية في تخصص معين، ولكن التحدي الأكبر يكون في تحول الخريج لشخص متميز في تخصصه، وهذا يضمن الحصول على فرص عمل جيدة.

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن سوق العمل في مصر يتغير بشكل سريع جدًا، فلا توجد ضمانة للحصول على فرصة عمل حال الالتحاق بكلية مطلوبة في الوقت الراهن، ولكن الضمان الوحيد للحصول على وظيفة جيدة هو التميز.

التخصصات المطلوبة في سوق العمل

وأشار إلى أن سوق العمل يتطلب من يمتلك أكثر من مهارة مثل وجود شخص جيد في التسويق، وجيد أيضًا في التعليم في السوفت وير، لافتًا إلى أن التخصصات المطلوبة حاليًا تتمثل في كافة التخصصات الطبية مثل الطب البشري والعلاج الطبيعي، والطب البيطري وطب الأسنان، والتخصصات الهندسية مثل الهندسة الطبية، وهندسة البيئة، وهندسة الطاقة المتجددة.