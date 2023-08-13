تباطؤ في حركة السيارات بالمريوطية والطالبية مساء اليوم

شهد شارع الهرم، مساء اليوم الأحد، تباطؤا فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

تباطؤ حركة السيارات في المريوطية والطالبية

كما ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وفى سياق آخر

تصدر محكمة جنح المعادي، غدًا الإثنين، جلسة محاكمة محامي عبد الله رشدي، لاتهامه بسب وقذف وتهديد جيهان العراقية.

هددها للصمت على جريمة هتك عرضها من قبل الداعية عبدالله رشدى

جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي الداعية الإسلامي عبد الله رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي.

وتبين أنه تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة وإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورًا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسون ألف مشاهدة.

وفى سياق آخر

حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 14 أغسطس، للحكم على متهم بسرقة شخص بالإكراه بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، حسين محمود فخري، أسامة الامير تادروس، وأمانة سر صلاح السيد، وممدوح عبد الرشيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 591 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كرداسة، أن المتهم "محمد م."، 24 عاما، دون عمل، في يوم 13 يناير الماضي سرق وأخر مجهول منقولات مملوكة للمجني عليه "أحمد أ."، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن استغلا تواجده بمفرده بالسيارة الأجرة، قيادة المتهم وسيره بها بالطريق العام ليلا وباغته المجهول بإشهار سلاح أبيض "مطواة" بوجهه ووضعه على رقبته مهدداً إياه بالإيذاء.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين قاما بالتعدي على المجني عليه بالضرب دون إحداث إصابات، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء منه على المنقولات.

وقال المجني عليه في التحقيقات، إنه حال استقلاله السيارة الأجرة قيادة المتهم وإبان سيرة بالطريق العام نيلة استغل الأخير تواجده بمفرده بالسيارة وأشار لآخر مجهول "تابعه" حتى فوجئ بالأخير يشهر بوجهه سلاح أبيض "مطواة" وقام بوضعه علي رقبته مهدداً إياه بالإيذاء وقاما بالتعدي عليه بالضرب دون منه على منقولاته، وعزى قصدهما من ذلك سرقته كرهاً عنه.