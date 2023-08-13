عاجل
أوكازيون على الأحذية من 20 إلى 70%.. والجودة الفيصل ليفربول وتشيلسي..التعادل يحسم القمة وصلاح "الغاضب" يصنع هدفا
الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صلاح يواصل التألق في المباريات الافتتاحية

صلاح
صلاح

يواصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ، تألقه في الجولة الأفتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز ليفربول هدف التقدم في الدقيقة 18 أمام تشيلسي بعد تمريرة ساحرة من محمد صلاح إلى لويس دياز داخل منطقة الجزاء، ليسددها في شباك البلوز.

أشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن صلاح ساهم في إحراز 12 هدف خلال 7 مواجهات في المباريات الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدها سجل 8 أهداف، وصنع 4 آخرين.

وكان صلاح أحرز هدف ليفربول الثاني بعد تمريرة رائعة من أرنولد، لكن ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل على مو.

وأدرك تشيلسي التعادل أمام ليفربول بعدما سجل ديساسي هدف التعديل لصالح البلوز ليعود في اللقاء من جديد.
 

مواد متعلقة

هدف ملغي لـ محمد صلاح بداعي التسلل

صلاح يصنع هدف ليفربول الأول بطريقة مميزة أمام تشيلسي (فيديو)

محمد صلاح ينتظر تحقيق رقم تاريخي أمام تشيلسي الليلة