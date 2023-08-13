صلاح يواصل التألق في المباريات الافتتاحية

يواصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ، تألقه في الجولة الأفتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز ليفربول هدف التقدم في الدقيقة 18 أمام تشيلسي بعد تمريرة ساحرة من محمد صلاح إلى لويس دياز داخل منطقة الجزاء، ليسددها في شباك البلوز.



أشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن صلاح ساهم في إحراز 12 هدف خلال 7 مواجهات في المباريات الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدها سجل 8 أهداف، وصنع 4 آخرين.



وكان صلاح أحرز هدف ليفربول الثاني بعد تمريرة رائعة من أرنولد، لكن ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل على مو.

وأدرك تشيلسي التعادل أمام ليفربول بعدما سجل ديساسي هدف التعديل لصالح البلوز ليعود في اللقاء من جديد.

