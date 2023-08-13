طلاق حلا شيحة ومعز مسعود وزاجها برجل أعمال شهير.. والدها يفجر مفاجأة وخاتم الزواج يحسم الجدل (تفاصيل)

عادت أنباء طلاق حلا شيحة ومعز مسعود مجددًا لتتصدر حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد اللقاء التليفزيوني الأخير الذي ظهر خلاله الداعية الإسلامي، مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "ضيفي" المذاع عبر قناة الشرق للأخبار، الأمر الذي أثار صدمة الكثيرين متسائلين عن حقيقة الأنباء المتداولة.

حقيقة طلاق حلا شيحة من معز مسعود وزواجها من رجل أعمال شهير

زادت تساءلات الجمهور حينما تردد على ألسنة مروجي الشائعات أنباء عدة تفيد زواج حلا شيحة من رجل أعمال شهير عقب انفصالها عن المنتج معز مسعود وعودتها إلى مصر للإستقرار بها، ولكن سرعان ما خرج والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة عن صمته ليحسم الجدل حول حقيقة الأمر.

حلا شيحة ومعز مسعود

نفى والد حلا شيحة تلك الشائعات زواج ابنته من رجل أعمال، مؤكدًا أنها تعيش حياة سعيدة ومستقرة مع زوجها معز مسعود، وكل ما تم تداوله عارِ تمامًا من الصحة.

حلا شيحة ووالدها ومعز مسعود

معز مسعود يحرج معتز الدمرداش بعد سؤاله عن حياته الشخصية

في الوقت نفسه، رفض معز مسعود التطرق لحياته الشخصية، أو التحدث عن طبيعة علاقته بالفنانة حلا شيحة، وجاء ذلك واضحًا في إجابته على سؤال معتز الدمرداش الذي طرحه عليه خلال الحلقة قائلًا: "حالتك الإجتماعية ايه؟"، ليرد عليه قائلًا: "مش بتكلم في حياتي الشخصية، أتحدث فقط عن دوري مع المجتمع العلمي والفكري، والأبحاث والأسئلة الوجودية، وإزاي أرد على ملحد إن ربنا موجود، إيه الحجج العقلية، وأيضًا الأسئلة الفنية".

معز مسعود مع معتز الدمرمداش

معز مسعود يثير الشكوك حول طلاقه لحلا شيحة بعد ظهوره من دون خاتم الزواج

زادت الشكوك حول طلاق حلا شيحة ومعز مسعود، خاصًة بعد ظهوره مع الإعلامي معتز الدمرداش بدون خاتم الزواج، الأمر الذي فسره البعض بأنهما انفصلا بالفعل ولكن سرًا.

كشف معز مسعود خلال حواره أنه يتفهم استغراب البعض من مشاركته في انتاج الأعمال الفنية، بالإضافة إلى تعاونه مع المخرج والمؤلف محمد دياب، في عدد من الاعمال، مشيرًا إلى أنه أخطأ في البداية حينما لم يبلغ الجمهور عن هذا الجانب في حياته العملية، مُضيفًا: "اللي يعرفني ميستغربش إطلاقًا حبي للفن وتعاملي مع الفن بطريقتي وروحي أنا، وبعتب على نفسي وفاهم استغرابهم".

معز مسعود ببرنامج “ضيفي”

وكانت أبرز الأعمال الفنية التي قدمها المنتج معز مسعود: (فيلم اشتباك، وفيلم أميرة، ومسلسل السهام المارقة، وبرنامج خطوات الشيطان، وأغنية يا رحلة).

والد حلا شيحة يخرج عن صمته ويكشف حقيقة طلاق ابنته من معز مسعود

وكان والد حلا شيحة، قد تحدث في وقت سابق قبل 3 أشهر عن حقيقة طلاق ابنته من معز مسعود وطبيعة علاقته به، وذلك بعد حذف حلا صورهما معًا وخلعها الحجاب وتلميحها للتراجع عن قرار الاعتزال.

حلا شيحة ووالدها أحمد شيحة

نفى شيحة طلاق ابنته حلا من زوجها معز مسعود، مؤكدًا أن علاقتهما الزوجية جيدة جدًا وتخلو من أي مشاكل أو خلافات تدعوهم للانفصال، فيما أوضح أن جميع ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عارٍ من الصحة.

وعن علاقته بزوج ابنته، قال والد أحمد شيحة: "بقابل معز مسعود وأتحدث معه باستمرار وعلاقته بحلا طيبة جدًا، ويعيشان حاليًا في كندة، وستعود حلا إلى القاهرة بعد انتهاء امتحانات أبنائها"، مؤكدًا أن معز لا يُمانع عودة زوجته حلا للتمثيل مجددًا.

حلا شيحة ومعز مسعود

حلا شيحة تثير الشكوك حول طلاقها من معز مسعود برسالة غامضة

من ناحية أخرى، خرجت حلا شيحة عن صمتها في أول تعليق لها على الأنباء المتداولة كافة بشأن طلاقها من الداعية معز مسعود، وخلعها للحجاب نهائيًا، وذلك من خلال منشور عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت حلا شيحة صورتها من دون حجاب وهى تحتضن ابنتها الصغرى، ويُعد هذا أول ظهور رسمي لها بعد أنباء خلعها الحجاب، وأرفقتها برسالة غامضة: "أنا مثل كل امرأة، ربما أُفضل الصمت حاليًا، لكن بالتأكيد سأخرج عن هذا الصمت وأتحدث قريبًا، كل امرأة عليها أن تتأكد أنها ليست هى وحدها من تعيش أي شعور سيء، وكل الصراعات التي نعيشها واحدة".

حلا شيحة ومعز مسعود

واعتبر جمهور حلا شيحة أنها تؤكد بنشر هذه الصورة أنباء خلعها الحجاب، بالإضافة إلى كلمة "فنانة" التي وضعتها في الحالة الخاصة بها كتعريف بمهنتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

قررت حلا شيحة أن تتجاهل الأنباء المتداولة كافة عن حياتها الشخصية، ولم تلتفت للرد عليها، سواء بالتأكيد أو النفي، لتفاجئ متابعيها بتصرف صادم جديد خلال الساعات القليلة الماضية، وقامت بحذف صورها مع زوجها معز مسعود على "إنستجرام"، في حين أنه لم يُقبل على القيام بنفس الخطوة ولا يزال يحتفظ بصورهما معًا، الأمر الذي أثار حيرة وتساؤلات جمهورها حول حقيقة انفصالهما رسميًا، وعلاقة ذلك بظهورها من دون الحجاب أخيرًا.

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

آخر أعمال حلا شيحة

يجدر بالذكر أن آخر أعمال حلا شيحة السينمائية فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسني والفنانة القديرة سوسن بدر، الذي أعلنت بعده اعتزالها التمثيل مرة أخرى وعادت لارتداء الحجاب، وجاء ذلك بالتزامن مع زواجها من الداعية معز مسعود، حيث تزوجا في فبراير 2021، واحتفلا بعقد القران بحضور أسرة العروسين فقط.