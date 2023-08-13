أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية الأن

استقرت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية والمصانع المصرية خلال تعاملات، اليوم الأحد 12 أغسطس 2023، ليتراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 1770 و1680 جنيهًا للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

يهتم المواطنون بأسعار الأسمنت؛ لأنه يعتبر من أكثر القطاعات المهمة والمؤثرة وهو سوق العقارات "قطاع التشييد والبناء"، فالزيادة في سعر طن الحديد، تتبعها زيادة في أسعار العقارات وتكاليف البناء.

تقدِّم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا لأسعار الأسمنت في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للأسمنت في السوق المصرية، وإليكم آخر الأسعار.

أسعار الأسمنت في مصر:

أسعار الأسمنت

بلغ متوسط أسعار الأسمنت فى شركة العربية للأسمنت "المسلح"، 1755 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت الشركة العربية للأسمنت "النصر" 1710 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت وادي النيل "وادي النيل" عند مستوى 1680 جنيهًا.

حقق متوسط أسعار الأسمنت فى لافارج "المخصوص"، سعر 1720 جنيه للطن، بينما سجل متوسط سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت "السهم"، عند سعر 1700 جنيهًا للطن، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت "السويدي"، نحو 1770 جنيه للطن.

وصل متوسط أسعار الأسمنت فى حلوان، مستوى 1730 جنيهات للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت سيناء "سيناء 42.5"، عند مستوى سعر 1660 جنيهًا للطن.

فيما بلغ سعر متوسط سعر سينا للأسمنت الأبيض العادة، عند 3600 جنيه للطن، وسعر سينا للأسمنت الأبيض "السوبر"، 3450 جنيهًا للطن، ورويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر رويال"، عند 3500 جنيه للطن، و"رويال العادة" 3550 جنيهًا للطن، أما أسمنت حلوان المنيا "الواحة الأبيض"، فبلغ سعره 3550 جنيهًا للطن.

أسعار الجبس:

أسعار الجبس

استقرت أسعار الجبس، إذ سجل جبس العامرية 1300 جنيه للطن، وسجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن، بينما سجَّل جبس المعمار 1350 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 1400 جنيه للطن، وجبس سيناء 1400 جنيه للطن.

أسعار الحديد فى الأسواق:

أسعار الحديد

استقرت أسعار الحديد، ليسجل متوسط سعر حديد عز 33 ألف و100 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 33 ألف و700 جنيه للطن، وحديد العتال نحو 33 ألف و100 جنيه للطن، وحديد عطية نحو 32 ألف جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 31 ألف جنيه للطن.

فيما بلغت أسعار حديد بشاي 33 ألف و500 جنيه للطن، وسجلت متوسط أسعار حديد سرحان 31 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 31 ألف جنيه للطن، وأسعار حديد العشري عند مستوى سعر 31 ألف و500 جنيه للطن، وحقق متوسط سعر حديد الكومي 31 ألف جنيه للطن.