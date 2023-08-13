رئيس بايرن ميونخ: شعرنا بخيبة أمل من خسارة لايبزيج بالأمس

أكد كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أن الجميع في البفاري يشعر بخيبة أمل من الخسارة أمام لايبزيج، في ذهاب نهائي السوبر الألماني، والتي أقيمت على ملعب إليانز اَرينا.

وكان العملاق البفاري قد خسر بثلاثية نظيفة أمام لايبزيج، حيث سجل داني أولمو الأهداف الثلاثة أمام البايرن.

وعلق دريسن على خسارة فريقه بثلاثية بالأمس، فقال: "مباراة الأمس شعرنا جميعًا بخيبة أمل".

وتابع:"من الواضح أننا أردنا أن يكون لدى هاري كين بداية أكثر نجاحًا هنا، الشيء الجيد هو أننا سنلعب مرة أخرى الأسبوع المقبل".

وأحتتم تصريحاته، فقال:"ستكون مباراة صعبة في بريمن، لكنني واثق من أننا سنغير الأمور".

ومن المقرر أن يلعب لايبزيج مع بايرن ميونخ في الثلاثون من الشهر الجاري، في المباراة التي ستكون على ملعب ريد بول اَرينا.