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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس بايرن ميونخ: شعرنا بخيبة أمل من خسارة لايبزيج بالأمس

كريستيان دريسن، الرئيس
كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ

أكد كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أن الجميع في البفاري يشعر بخيبة أمل من الخسارة أمام  لايبزيج، في ذهاب نهائي السوبر الألماني، والتي أقيمت على ملعب إليانز اَرينا.

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وكان العملاق البفاري قد خسر بثلاثية نظيفة أمام لايبزيج، حيث سجل داني أولمو الأهداف الثلاثة أمام البايرن.

وعلق دريسن على خسارة فريقه بثلاثية بالأمس، فقال: "مباراة الأمس شعرنا جميعًا بخيبة أمل".

وتابع:"من الواضح أننا أردنا أن يكون لدى هاري كين بداية أكثر نجاحًا هنا، الشيء الجيد هو أننا سنلعب مرة أخرى الأسبوع المقبل".

وأحتتم تصريحاته، فقال:"ستكون مباراة صعبة في بريمن، لكنني واثق من أننا سنغير الأمور".

ومن المقرر أن يلعب لايبزيج مع بايرن ميونخ في الثلاثون من الشهر الجاري، في المباراة التي ستكون على ملعب ريد بول اَرينا.

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