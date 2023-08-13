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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أليجري ومدرب نابولي السابق مرشحين لقيادة إيطاليا خلفا لمانشيني

مانشيني
مانشيني

يبحث الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن مدرب جديد لقيادة الأتزوري بعد رحيل روبرتو مانشيني عن تدريب إيطاليا، بعد خمس سنوات.

وتوج مانشيني بلقب كأس أمم أوروبا 2020، لكن فشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 والتي أقيمت قطر.

يستعد منتخب إيطاليا خلال الفترة المقبلة في ظل اقتراب مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

أشارت التقارير أن هناك 5 مرشحين لخلافة مانشيني على رأسهم أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتوتنهام و للمنتخب الإيطالي، بالإضافة لـ لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق الذي توج مع أبناء الجنوب بلقب الكالتشيو.

وواصلت أن هناك أسماء آخرى على رأسها فابيو كانافارو ودانييلي دي روسي مساعد مانشيني السابق، وماسميليانو أليجري المدير الفني الحالي ليوفنتوس.
 

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