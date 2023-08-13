مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي (يلا شوت) بث مباشر اليوم 2023-08-13 في الدوري الانجليزي،تترقب الجماهير بفارغ الصبر اللقاء المثير بين ليفربول وتشيلسي في قمة إنجليزية مثيرة. يمكن متابعة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التقاء الفريقين سيكون في ملعب ستامفورد بريدج، حيث سيكون تشيلسي المضيف للقاء فريق ليفربول. من المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المحلي، وذلك في يوم الأحد.

هذه المباراة تأتي ضمن انطلاقة الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، حيث يتطلع الجميع إلى مشاهدة أداء الفريقين ومعرفة النتيجة في هذه المواجهة المهمة.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر الآن

تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي الجولة الأولى من مسابقة الدوري الانجليزي وفي تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ،وفي تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت ليبيا والسودان ، بينما المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر، المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي

مباراة ليفربول وتشيلسي – بث مباشر اليوم بالدوري الإنجليزي

في فترة الاستعدادات للموسم القادم، خاض فريق ليفربول خمس مباريات ودية ضمن معسكره التحضيري. استطاع الفريق تحقيق الفوز في ثلاث مباريات منها، بينما تكبد هزيمة واحدة فقط، وانتهت مباراة أخرى بالتعادل.

يسعى المدرب الألماني يورجن كلوب، الذي يقود فريق ليفربول، إلى استعادة تنافس الفريق على جميع البطولات وتحقيق بداية قوية في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يتم بث مباراة تشيلسي وليفربول - بث مباشر، وذلك في قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. سيتم بث المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium، وهي القناة الحصرية التي ستنقل جميع مباريات الدوري الإنجليزي.

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من العدل أن نقول إن الموسم الأول لتشيلسي تحت ملكية تود بوهلي وكليرليك كابيتال كان مليئًا بالأحداث ، لكنه انتهى في النهاية بطريقة كارثية حيث أشرفوا على أسوأ حملة للنادي في الدوري منذ ما يقرب من 30 عامًا.

على الرغم من إنفاق ما يزيد عن 600 مليون جنيه إسترليني على صفقات جديدة عبر فترتين من الانتقالات ، فقد أنهى تشيلسي موسم 2022-23 بدون ألقاب وفشل في التأهل للمنافسة الأوروبية حيث وصل إلى المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وجلس فوق الهبوط بعشر نقاط. منطقة و 27 نقطة بعيدا عن المراكز الأربعة الأولى.

فشلت تجارب جراهام بوتر وفرانك لامبارد في إحداث التأثير المطلوب - حيث يمكن القول إن الأول لم يُمنح الوقت الكافي لوضع بصمته على النادي - ولكن هناك الآن الكثير من التفاؤل حول تعيين ماوريسيو مدرب توتنهام هوتسبير السابق. بوكيتينو ، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أفضل المدربين في كرة القدم العالمية والذي أشاد بقدرته على العمل مع اللاعبين الشباب.

أشرف الأرجنتيني على نزوح جماعي لاعبي الفريق الأول حتى الآن هذا الصيف ، وحقق أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني في هذه العملية ، في حين أن كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون وأكسل ديساسي وروبرت سانشيز وليزلي أوجوتشوكو من بين الإضافات البارزة ، ومن المتوقع المزيد . للوصول إلى ستامفورد بريدج.

استمتع تشيلسي بموسم تحضيري خالٍ من الهزائم وخرج من جولته في الولايات المتحدة كأبطال للبطولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن جمع سبع نقاط من ثلاث مباريات ضد برايتون وهوف ألبيون ونيوكاسل يونايتد وفولهام ليتصدر جدول الفرق الستة. وأنقذ البلوز بعد ذلك التعادل 1-1 في آخر مباراة استعدادية الأسبوع الماضي ، حيث سجل الشاب ماسون بيرستو هدف التعادل في الدقيقة 89 ضد بوروسيا دورتموند.

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يستعد بوكيتينو ، الذي فاز فقط بثلاثة مواجهات من أصل 16 مباراة سابقة له مع ليفربول كمدرب ، لمعمودية النار في أول مباراة رسمية له كمدرب تشيلسي ضد فريق الريدز الذي تعادل في آخر ستة لقاءات مع البلوز. ، مع كل من المواجهات الأربعة الأخيرة بدون أهداف بما في ذلك مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي - لم تنته أي مباراة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية بدون أهداف خمس مرات على التوالي.