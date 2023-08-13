نوال الزغبي تقتحم خزانة هيفاء وهبي وشرطة الموضة تفضح الأمر (تفاصيل وصور)

نجحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي في خطف الأضواء نحو أحدث إطلالتها التي ظهرت بها على مسرح العلمين الجديدة خلال احيائها أولى حفلاتها الغنائية بمصر هذا العام، وهذا ما دفع ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إبداء رأيه بإطلالتها عبر صفحة الموضة بالإنستجرام.

وجاء تعليق إيلي حنا لإطلالة نوال الزغبي بدقة، قائلًا: " إطلالة نوال الزغبي بحفلها ب مصر، هالدرجة من الذهبي يلي فيها كتير صفار مزعجة للعين".

نوال الزغبي تستفز شرطة الموضة بسبب التقليد الأعمى

نوال الزغبي تقتحم خزانة هيفاء وهبي

وتابع: " و بصراحة هالستايل يلي معتمدته بيناسب مايا دياب، هيفاء وهبي، ميريام فارس، يلي هني فنانات استعراضيات و ما بيناسبوا نوال الزغبي لانه ما بيشبهوا ستايلها و لا بيناسبوا فنها!!!".

واختتم تعليقه: "و كتير فيه زحمة و برق و رعد بالإطلالة، الشعر جيد و المكياج كتير فاتح كالعادة و الحذاء كمان ذهبي، يعني تو ماتش ذهبي، مش من اطلالات نوال الموفقة لانها تو ماتش، و بعطيها 5/10 شو رأيكم؟".

وبدت نوال الزغبي بإطلالة يسيطر عليها الذهبي، حيث ارتدت فستان مجسم، قصير، بأكمام طويلة، مطرز بالكامل المزين بالشراشيب، الفستان حمل توقيع لابورجوازي، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال بنفس اللون.

نوال الزغبي

نوال الزغبي من مواليد 29 يونيو 1971 ، مغنية لبنانية تحمل الجنسية الكندية لُقبت «بالنجمة الذهبية» وتُعد واحدة من أشهر المغنيات اللبنانيات في العالم العربي حيث قدمت العديد من الألبومات الغنائية التي حققت مبيعات كثيرة، وحصلت على الكثير من الجوائز، وقامت بحملات دعائية لشركات عالمية كشركة بيبسي وموتورولا.

حياتها الخاصة

ولدت في منطقة جل الديب (شرق بيروت) والدها جورج الزغبي، وأمها جمال الزغبي، وهي الشقيقة الكبرى أشقائها الثلاثة، بولا، مارسيل، داني، عارض والداها دخولها للفن، ولكنهم وافقوا بعد ذلك بعدما لمسوا جديتها في هذا القرار. بدأت مسيرتها الفنية في سن الخامسة عشرة حين اشتركت في البرنامج اللبناني لاكتشاف المواهب آنذاك استديو الفن من إنتاج المؤسسة اللبنانية للإرسال "LBC" وغنت أمام الآلاف من المشاهدين وهي لازالت طالبة بالمدرسة وقدمت بعض أغاني الفنانة الراحلة وردة الجزائرية وكان في مقدمتها أغنية طب وأنا مالي حيث راهن عليها المخرج اللبناني سيمون أسمر بالنجاح كما لعبت الصدفة دورا كبيرا معها باستماع وردة الجزائرية لها وأبدت إعجابها الشديد بصوتها وقدراتها وكانت هذه هي أول شهادة بحقها من مطربة ذات تاريخ طويل. بدأت في احتراف الغناء فعليا عام 1991 وبعدها حيث قامت بإنتاج أول مجموعة من اغانيها التي كانت بمثابة التعارف بينها وبين الجمهور اللبناني مثل (خدني معاك) و (ياليل يابو الأشواق) و (وحياتي عندك). ثم توجهت لمصر حيث التقت بالموسيقار صلاح الشرنوبي الذي كانت تحلم بلقائه والتعاون معه وبالفعل حصلت منه على لحن أغنية (عايزة الرد) التي كانت النقلة النوعية لها وبوابة المسيرة الذهبية لها.

غنت بكل اللهجات العربية (اللبنانية، المصرية، الخليجية، العراقي والمغرب العربي). انطلاقتها بدأت مع ألبوم عايزة الرد الذي حقق نجاحا" قياسيا. ومع البوم ماندم عليك اثبتت وجودها ونجوميتها عربيا وخصوصا في دول الخليج العربي، ومع صدور البوم طول عمري كانت النقلة نحو العالمية حيث أصبحت النجمة نوال الزغبي أول وجه إعلاني من الشرق الأوسط لشركة المشروبات الغازية العالمية (بيبسي).

حياتها الأسرية

تزوجت من «إيلي ديب» في عام 1990 الذي تسلم إدارة أعمالها إلا ان انتشار الشائعات بخلافها وبطلاقها اخذت التفات وسائل الإعلام الفنية حتى أعلنت نوال الزغبي عن طلاقها رسميا من السيد «إيلي ديب» بتاريخ 25 أغسطس 2008 خلال حوارها مع المذيع «فيني رومي» ببرنامج «الطاولة المستديرة» عبر أثير إذاعة ميلودي - لبنان، وذلك بعد أن بدأت تنتشر شائعة الخلافات والمشاكل ابتداء من سنة 2007, ويأتي هذا الانفصال بعد مسيرة ناجحة استمرت 15 سنة من الحياة الزوجية. كما وقد أعلنت نوال عن انفصالها فنيا عن «إيلي ديب» أيضاً قامت بإحالة شقيقها «مارسيل الزغبي» من منصبه كمدير حفلاتها الشخصية، حيث سلمت المهمة للسيّد باسكال مغامس والذي أصبح لاحقا مدير أعمالها لكنها انفصلت عنه في أكتوبر 2016 دون خلافات واستمرار الود بينهما وعودة شقيقها مارسيل لتولي إدارة أعمالها بعد المصالحة بينهما. ولديها من طليقها «إيلي ديب» 3 أبناء تيا رزقت بها عام (1998) والتوأم جوي وجورجي رزقت بهما في كندا عام (2002).