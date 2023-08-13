تخدم 8 أحياء.. تفاصيل افتتاح المحطة الوسيطة الثابتة لتجميع المخلفات الصلبة بالعاصمة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن تنفيذ محطة المناولة يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي البيئة، من خلال المنظومة الجديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات .

جاء ذلك خلال افتتاح المحطة الوسيطة الثابتة لتجميع المخلفات البلدية الصلبة بشارع ( بورسعيد – غمرة ) بالعاصمة في حضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

افتتاح المحطة يعد خطوة جديدة في أعمال رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالعاصمة

وأضاف محافظ القاهرة أن افتتاح المحطة يعد خطوة جديدة في أعمال رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالعاصمة ، لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين، والتغلب على مشكلة تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها.

وأشاد محافظ القاهرة بالجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة ممثلة فى وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع فى إقامة مثل هذه المحطات والتى تساهم في سرعة التخلص الآمن من المخلفات وعدم تراكمها ورفع كفاءة مستوى النظافة بما يؤدي إلى حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين .

وأضاف محافظ القاهرة أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرًا لاثره الكبير على صحة المواطن والبيئة مشيرًا إلى أن مستوى النظافة بالعاصمة شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل الوصول لرضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للعاصمة .

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة ٨٠ مليون جنيه وتخدم 8 أحياء بالمنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة وهى (شبرا - الزاوية الحمراء - حدائق القبة - روض الفرج - الشرابية - الساحل - الزيتون - الأميرية) ، وتبلغ مساحة المحطة 4381 م2 و طاقتها الاستيعابية حوالى 1500 -2000 طن / يوم وتتكون معدات المحطة من 12 سيارة قلاب سعه 24 متر مكعب بالإضافة إلى لودر كتربلر 1.3 متر مكعب ‏ومولد كهرباء وكمبروسر هواء ومغسلة سيارات وتساهم المحطة الجديدة في تحسين عملية جمع ونقل المخلفات في المنطقة الشمالية وتحسين أداء منظومة المخلفات بها وتأتي المحطة الجديدة في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

جدير بالذكر أنه المحطة الجديدة مؤمنة بسور خرساني ومغطاه بالكامل بجمــالــون معدني يغطي الموقع بالكــــامــل ويشمل نظام تجميع ومواسير صرف مياه الأمطار، وصممت المحطة بنظام بناكر لاستقبال المخلفات بعدد 6 باكية محاطة بحوائط خرسانية، كما أن أرضية الموقع العام بالكامل من الخرسانة المسلحة، بالاضافة الي أن المحطة مجهزة بميزان أرضي بسكول حمولة 50 طن وغرفة تحكم مرتبطة بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات.

كما يوجد بالمحطة مبني الخدمات مكون من مسجد وغرفة إدارة وغرفة موظفين وغرفتي عمال ودورات مياه، كم تم تأمين المحطة بمنظومة للحريق تشمل غرفة الحريق بها منظومة إطفاء متكاملة تحتوي على خزانات حريق بإجمالي 60 متر مكعب وعدد 3 مضخة حريق وشبكة إطفاء .

كما يوجد بالمحطة نظام للصرف الصحي للسوائل وكاميرات مراقبة عدد 10 كاميرات عند منافذ الدخول والخروج مزودة بجهاز حفظ بيانات.