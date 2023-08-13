حسن جعفر رئيسًا للغرفة التجارية ببنى سويف

عقُدت اليوم الأحد، جلسة إجراءات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة بني سويف، بحضور كامل تشكيل الغرفة المكون من 14 عضوًا، منهم 7 بالإنتخاب و7 بالتعيين بقرار من وزير الصناعة والتجارة.

وأنتهت جلسة الإجراءات بإختيار هيئة المكتب لفترة ثانية من 2023 حتى 2027م، والتي تشكلت من حسن جعفر، رئيسًا، ومحمد دهشان، نائب أول وإسلام أبودولة، نائب ثان، ونهى الحميلي سكرتير عام وعصام هريدي، أمين الصندوق، واحمد الخشاب، أمين الصندوق المساعد.

وكانت إنتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف جرت في 18 يونيو الماضي، وشهدنت منافسة بين 12 مرشحًا على 7 مقاعد بالإنتخاب، وأسفرت عن فوز المرشحين: حسن عبدالوهاب جعفر وأحمد حسن الخشاب وإسلام عبدالعظيم أبودولة وعصام عصمت هريدي ومحمد حافظ دهشان ووليد حامد قرني ويحيى زكريا محمد.

وقرر المهندس أحمد سمير صالح وزير الصناعة والتجارة تعيين 7 أعضاء آخرين، هم الحسين محمد علي براني، وعلى مصطفى على زايد، ومزيان نادر ظريف وهبة، ونهى خالد قايد الحميلي، وطلعت سعد عبد المنعم محمود، ووائل محمد يوسف محمد، ومحمد علي محمد حسن.

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