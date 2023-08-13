ضبط 100 كجم لحوم ودجاج وتحرير 13 محضرَ مخالفةٍ بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية كافة، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وضبط سوق الأسماك و اللحوم، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

من جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية "إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم" بالاشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (١٣) محضر مخالفة، و ضبط (١٠٠ كجم) لحوم و دجاج مخالفة بيانها (٣٢ كجم) لحوم بقرى، (١٠ كجم) لحوم جمسى مذبوحة المجازر الحكومية،(٢٧.٥ كجم) دواجن سحب عينات، (٥ كجم) لحوم مفرومة صالحة و لكن بدون بيانات، (١٨ كجم) كبده مجهولة المصدر، (٧ كجم ) لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين، وذلك حفاظًا على صحة و سلامة المواطنين من الأغذية الفاسدة كافة والمجهولة المصدر.