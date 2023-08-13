مراد مسعود رئيسا لمركز ومدينة الفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، قراراً بحركة تنقلات داخلية موسعة، شملت ندب المحاسب مراد عبدالقادر مسعود رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وشملت الحركة رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، وذلك لضخ دماء جديدة، والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن "مسعود" حاصل على ليسانس الآداب عام 1999 ودبلوم الدراسات العليا في الإدارة واقتصاديات الإدارة المحلية من جامعة الإسكندرية عام 2004 ومنحة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لقيادات المستقبل الحكومية عام 2016، وكان يشغل عدة مناصب فى الادارة المحلية بمحافظة البحيرة ومنها المدير التنفيذي لمراكز المعلومات بمركز أبوالمطامير ونائب رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير ومعاون محافظ البحيرة، ثم نائبا لرئيس مركز ومدينة وادي النطرون، ثم نائبا لرئيس مركز ومدينة حوش عيسى، حتى تم تعيينه رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم عام 2020 وظل يشغل منصبه حتى تم ندبه اليوم رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم خلفا للمحاسب أحمد شاكر عبدالخالق الذي تم ندبه رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا.

محافظ الفيوم يوجه بالاهتمام بملفي التصالح والتقنين

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية، والاهتمام بملف النظافة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع، وملفي التصالح، والتقنين، والتواجد المستمر بين المواطنين في الشارع، والعمل على حل مشكلاتهم بشكل يومي، مشددا على أن الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية في جميع المراكز والتفانى في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها لتنفيذ ومتابعة توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن بالمحافظات .

ولفت محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تقوم بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالقرى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة واستبعاد المقصرين و نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن قطاعات خدمة المواطنين، مشيراً إلى أهمية تصعيد الكوادر والقيادات المحلية المتميزة القادرة على التفانى في العمل والتي تتميز بالنزاهة والشفافية والعمل الجماعى لتولى المسئولية في المناصب القيادية بما يساهم في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المراكز والقرى لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية.