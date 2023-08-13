"أورام الأقصر" تهنئ الأطفال مرضى السرطان لتفوقهم في الثانوية

هنأت مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان الطلاب المتفوقين محاربي السرطان الذين يتلقون العلاج بالمستشفى على التفوق في الشهادة الثانوية ومدرسة المتفوقين وجامعة الاقصر، متمنية لهم دوام النجاح والتفوق الدائم في مسيرتهم التعليمية.

وتقدمت مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الاطفال التهنئة إلى أبناءها الابطال بالتفوق في الثانويه العامه وهم: عبدالله عبدالتواب، شاهيناز عاطف العمارى،عمار محمد ياسر حسن، محمد اشرف.

وتتمني إدارة المستشفى؛ التوفيق للبطل طه مصطفي صابر في مدرسه المتفوقين STEM، كما تهنئ ابنها البطل يوسف منير اسكاروس علي النجاح في السنه الثانيه في المعهد العالي للسياحه والفنادق "ايجوث" بالاقصر، كما هنأت البطله الجميلة؛ رؤيا عادل، علي النجاح بتفوق في مدرسه التمريض.

وقال الدكتور محمود معتز الزمبيلى، مدير مستشفى اورام الاطفال، إن مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان فخورة بابنائها الطلاب من محاربي السرطان على النجاح والتفوق في المرحلة الثانوية والمعاهد بجامعة الاقصر، رغم ما بعانون من آلام طوال رحلتهم العلاجية، مؤكدا على ان النجاح والتفوق لهؤلاء الطلاب دليل على قوة ارادتهم وروح التحدى العالية التى بتحلى بها هؤلاء الابطال، مشيرا إلى انه تم اعداد بنر بجميع اسماء المتفوقين سيتم وضعه في مكان ظاهر لبكون حافزا للطلاب الممرضي على تحقيق التفوق الدراسي.

فيما تقدم الدكتور، هانى حسين، مدير مستشفيات شفاء الاورمان بالتهنئة لابنائه الطلاب، على التفوق بمراحل التعليم المختلفة، والذين يتلقون العلاج داخل مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان، مؤكدا على دعم كافة العاملين بالمستشفى لجميع الطلاب من محاربي السرطان وتوفير كافة سبل الراحة لتحقيق أحلامهم وأهدافهم.

ومن جانبه أعرب محمود فؤاد الرئيس التنفيذى، لمؤسسة شفاء الاورمان، عن سعادته بتفوق الطلاب في الثانوية العامة وعدد من المعاهد والكليات بجامعة الاقصر، مؤكدا حرص المستشفى على دعم أبنائها طوال رحلتهم العلاجية وتوفير سبل الدعم اللازمة لتحقيق التفوق العلمى ، لافتا إلى أن المستشفى بصدد اقامة احتفالية لهؤلاء الابطال حتى يكونوا قدوة بالمستشفى، مؤكدا على ان العلاج من الاورام يجعل المرضي اكثر تحديا لتحقيق اهدافهم خلال رحلتهم العلاجية.