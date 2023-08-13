رحيل الأنبا ميشائيل راعى كنائس فى المهجر مؤسس الدير القبطى فى أوروبا

فقدت الكنيسة القبطية ضلع أساسى من ضلوع خدمة ورعاية أبنائها فى كنائس المهجر، وودعت مثلث الرحمات الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبى ألمانيا الذى رحل السبت 5 أغسطس الجارى عن عمر بلغ ٨١ عامًا، بعد حياة رهبانية امتدت لحوالى ٤٥ عامًا، منها عشر سنوات أسقفًا.

وحرص قداسة البابا تواضروس الثانى، أن يعبر عن فقدان المنتيح الجليل فى بداية عظته باجتماع الأسبوعى، وتناول فى بعض السطور حياة وخدمة مؤسس دير الاقباط فى ألمانيا قائلًا: «إن نيافة الأنبا ميشائيل أحد الآباء الأساقفة المباركين وقضى نصف عمره راهبًا وخادمًا، وإنه يعد من أوائل الخدام والكهنة الذين خدموا فى ألمانيا».

وأكمل قداسته حديثه عن مكانة الأنبا ميشائيل: أرسله مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث إلى ألمانيا منذ ٤٥ سنة وبدأ خدمته هناك واستمر بالصبر والصلاة والعمل والجهد والتعب والمحبة واستطاع أن ينشئ أول دير قبطى فى أوروبا وكانت كنيسة الدير هى أول كنيسة قبطية تُبنَى فى هذه القارة، وقد بُنِيَت على الطراز القبطى المصرى وصارت شاهدة للمسيح، ودشنها مثلث الرحمات البابا شنودة، وافتتح كلية إكليريكية فى الدير فأصبح منارة للتعليم.

محطات فى حياة الأنبا ميشائيل

وأضاف قداسته عن سيرة نيافة الأنبا ميشائيل أنه ظل يخدم بإسم الراهب القمص ميخائيل البراموسى لمدة ٣٥ عامًا إلى أن أقيم أسقفًا ورئيسًا للدير ولجنوبى ألمانيا منذ ١٠ أعوام، ولم يمر يوم على نيافة الأنبا ميشائيل بدون خدمة، حسب ماذكر البابا فى كلمة الرثاء وأضاف عن سيرته «أنه كان إنسانًا ناسكًا ومحبًّا ومتكلًا على الله فى كل شىء لذلك نجح فى خدمته وأصبح هنالك مجمع رهبان للدير ومجمع كهنة للإيبارشية، ورعاية وخدمة كبيرين، وتعمير بكنائس كثيرة لخدمة تجمعات الأقباط الصغيرة المنتشرة فى جنوبى ألمانيا، وأصبح الدير فى كريفلباخ مركزًا كبيرًا للخدمة بكل الآباء الموجودين هناك».

كان لنبأ رحيل نيافة الأنبا ميشائيل صدى واسع المدى وأحزن الكثير من الأقباط وأباء المجمع المقدس، كان قد أعلن البابا عن تكليفه لعدد من الآباء الأحبار فى أوروبا بصلاة التجنيز الذى أقيم لنيافته ضهر يوم الأربعاء فى ديره بكريفلباخ والتى حضرها عدد كبير من الآباء وأحباء مثلث الرحمات الأنبا ميشائيل.

صلوات تجنيز نيافة الأنبا ميشائيل بألمانيا

وأناب البابا تواضروس، كل من أصحاب النيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أرسانى أسقف هولندا، ليترأسون مراسم صلوات التجنيز باسم قداسته، وأقيم القداس الإلهى فى التاسعة صباحًا، بحضور جثمان الأسقف المتنيح، قبل أن تبدأ صلوات الجنازة ظهرًا.

شارك فيها الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبى سيفين بهوسكتر وشمالى ألمانيا، والإنبا مارك أسقف باريس وشمالى فرنسا، والأنبا جابريل أسقف النمسا، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، ونيافة المطران مار فليكسينوس ماتياس نايش مطران الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بألمانيا، وكهنة من الكنيستين الإثيوبية والإريترية فضلًا عن اعداد من الاباء بمجمع رهبان الدير وكهنة إيبارشية جنوبى ألمانيا.

كما حضر ممثلو عدد من الطوائف المسيحية فى ألمانيا، ووفد من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى فرانكفورت برئاسة القنصل العام أمين حسان، الذى ألقى كلمة قدم فيها التعزية للحضور، وسبقه كلمة ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى ألمانيا الدكتور لور الأسقف المساعد لابارشية ليمبورج.

والقى الأنبا أرسانى كلمة مؤثرة عن الصفات الروحية والرعوية التى تميز بها المتنيح الأنبا ميشائيل، وعن رفقتهم لبعضهم البعض طوال رهبنتهما معًا فى دير البرموس بوادى النطرون وكذلك فى الخدمة فى أوروبا كرهبان أولًا ثم أساقفة.

ولد المتنيح الجليل فى ٦ أغسطس من عام ١٩٤٢م، وبدأ حياته الرهبانية فى دير البراموس بوادى النطرون عام 1978م وحمل حينها إسم ميخائيل البراموسى، وبدأت مسيرته وخدمته لأقباط المهجر بألمانيا بتكليف من مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة، بعد أعوام قليلة من رهبنتة والتحاقة بالدير، وخلال هذه الفترة شهدت الكنائس بفضله نشاط روعى كبير كما أسس أول دير قبطى فى المانيا يحمل اسم «القديس انطونيوس الكبير» أب الرهبان، ثم ظل يخدم الراهبان حتى رسم أسقفًا فى 16 يونيو من عام 2013، بيد قداسة البابا تواضروس.