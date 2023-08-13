أبرز المعلومات عن القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين

في ضوء دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية، تستضبف مدينة العلمين الجديدة القمة الثلاثية غدًا الاثنين التي تجمع مصر وفلسطين والأردن، وذلك في إطار الدور المصري المحوري التي تقوم به في الدفاع عن القضية في المحافل الدولية على مدار عقود.

الرئيس الفلسطيني

وقد توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبو مازن"، إلى مدينة العلمين الجديدة بعدما غادر مدينة رام الله، تلبية لدعوة الرئيس السيسي للمشاركة في أعمال القمة المصرية الاردنية الفلسطينية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن قمة العلمين:

تقام القمة الثلاثية العربية في مدينة العلمين الجديدة.

تجمع القمة مصر والاردن وفلسطين.

يشارك في القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك الاردن عبدالله الثاني

تأتي القمة تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية

كما تستهدف القمة توحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.

تبحث قمة العلمين آخر المستجدات في المنطقة.

كما ستناقش القمة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

أعرب سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح عن شكره لجهود الشقيقة الكبرى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستضافة هذه القمة، ومساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال .

كما أعرب اللوح عن تقدير فلسطين قيادة وشعبا للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني دفاعا عن القدس ومقدساتها .