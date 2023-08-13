تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بطقس شرم الشيخ

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة لبعض المدن الساحلية المطلة على البحر الأحمر اليوم الأحد 13 أغسطس، حيث تشهد هذه المدن طقس شديد الحرارة نهارا معتدل للحرارة رطب ليلا، مع ارتفاع نسب الرطوبة والتى تصل ل 65 ٪ فى بعض المدن .

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن المطلة على البحر الأحمر ، كما يلى :-

شرم الشيخ :-

العظمى 40 درجة - والصغرى 30 .

رأس سدر :-

العظمى 36 درجة والصغرى 25 .

ويشهد اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء .