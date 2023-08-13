جنا عمرو دياب بظهر مكشوف في دير مسيحي

تنجذب جنا عمرو دياب ابنه الهضبة عمرو دياب لارتداء الأزياء المثيرة التي تعكس منحنيات جسدها مثل الأجانب بشكل لافت ومثير لتثير ضجةحول إطلالتها بشكل دائم عبر الانستجرام.

وبدت جنا عمرو دياب بإطلالة صيفية ناعمة تبعد عن الجرأة المعتاده منها، حيث ارتدت فستان فضفاض ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش ناعم مرزكش بالألوان المتوهجة.

دائما ما تفضل البساطة في تسريحة شعرها العفوية ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المنتاغم مع لون بشرتها الخمرية مع الكحل ولون البينك في الشفاه.

عمرو دياب

عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب من مواليد 11 أكتوبر 1961 ، والمعروف باسمه الفني عمرو دياب، ولقبه الهضبة، وهو مغني، وملحن، وممثل مصري. يُعد واحدًا من أشهر المغنيين في الوطن العربي، حيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة، وتُرجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات أهمها: اللغة الإنجليزية، واللغة الروسية، واللغة الكرواتية، واللغة البلغارية، واللغة التركية، واللغة الألبانية، واللغة الهندية، واللغة اليونانية، واللغة الفرنسية. تميٌز عمرو دياب بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه، وابتكار أنواع مختلفة من الأغاني عبر تاريخه.

حصل عمرو دياب على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، ومنها جوائز الموسيقى العالمية 7 مرات عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط في الأعوام: 1998، و 2002، و 2007، و 2014. يتجاوز عمره الفني 37 عامًا منذ انطلاق أول ألبوم له يا طريق عام 1983، وحتى ألبوم سهران عام 2020. يُعد عمرو دياب هو أول مغني عربي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث قامت المجموعة بتسجيل الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط. في عام 2019 حقق عمرو دياب المرتبة الأولى لأكثر الفنانين العرب استماعًا حول العالم، وذلك عبر تطبيق الموسيقى «أنغامي»، حيث وصل عدد المستمعين إلى 147 مليون و 500 ألف مستمع. كما أن عمرو دياب يُعد أول فنان عربي يحصل على لوحة إعلانية ضخمة في نيويورك، حيث عرض تطبيق سبوتيفاي صورة المغني المصري عمرو دیاب على لوحة إعلانات سبوتيفاي في ساحة ميدان التايمز في مدینة نیویورك، والتي تُعّد إحدى المعالم السیاحیة الشهیرة في المدينة. قام عمرو دياب بحملات إعلانية للعديد من الشركات العالمية كشركة بيبسي، وفودافون، وأورنج مصر (موبينيل سابقًا).

حياته الشخصية

تزوج عمرو دياب من شيرين رضا وأنجب منها طفلة اسمها «نور». ثم انفصلا وتزوج بأخرى سعودية هي «زينة محمد عاشور»، وأنجب مِنها توأم هُما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.