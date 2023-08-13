ندوات توعوية وتثقيفية عن مخاطر الإدمان لأعضاء مراكز الشباب بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل اوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

أشاد محافظ الشرقية بدور مديريه الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة بتنفيذ ندوات توعوية للشباب والفتيات أعضاء مراكز الشباب من خلال محاضرين متخصصين للتوعية بمخاطر الأدمان والاثار السلبية الناتجه عنه.

أوضح وكيل وزاره الشباب والرياضة أن الندوات التوعوية تم تنفيذها بمراكز شباب "كفر الاعصر - ناصر - سعود - سماكين الشرق- سماكين الغرب - ابو كبير - منزل حيان - الشمس" وذلك بمشاركة 300 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، لافتا إلي أن الندوات صاحبها تنفيذ أنشطة تفاعلية للاطفال (ترفيهية وفنية ورياضية ) بجانب توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.