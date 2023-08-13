شرطة البيئة والمسطحات تشن حملة مُكبرة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الغربية أسفرت جهودها في مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية" تم ضبط مصنع بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 5 أطنان مواد خام تستخدم في تصنيع الأعلاف بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

وفي مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط (مصنع – مخزنين) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (1 طن مواد خام دقيق – 12550 كرتونة "سناكس" متنوعة – 151632 عبوة مياه معدنية) بدون بيانات، ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وفي مجال حماية البيئة "مكامير الفحم" تم ضبط (5 مكامير فحم) لوجود مخالفات بيئية تتمثل في (مزاولة النشاط بدون ترخيص - الحرق المكشوف مما يضر بالصحة العامة - انبعاث أدخنة كثيفة).

في مجال حماية البيئة "التفتيش البيئي" تم ضبط 5 ورش لوجود مخالفات بيئية تتمثل في (مزاولة النشاط بدون ترخيص - عدم وجود سجل بيئى - التخلص الغير أمن من المخلفات - عدم وجود الموافقة البيئية)، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 10 قضايا متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية