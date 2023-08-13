اعتزال عادل إمام الفن.. الشائعات تطارد الزعيم والأخير يرفض التعليق

تصدر اسم الفنان القدير عادل إمام، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تردد أنباء عن اعتزاله الفن، وذلك نظرًا لعدم مشاركته في أعمال فنية من قرابة الثلاث سنوات، حيث كان آخر عمل فني للزعيم عادل إمام هو مسلسل "فلانتينو" عام 2020.

تساؤلات عديدة طُرحت في الوسط الفني وجماهير الزعيم عادل إمام عن مدى صحة أنباء اعتزاله الفن من عدمه، الأمر الذي دفع اسم الزعيم تصدر محركات البحث اليوم الأحد، بالإضافة إلى تعدد الشائعات حول تدهور الحالة الصحية له.

حقيقة اعتزال عادل إمام

وحسم المنتج عصام إمام، الأنباء المتداولة التي تفيد باعتزال شقيقه الفنان عادل إمام مجال الفن بسبب تدهور حالته الصحية، مؤكدًا أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة ومن المقرر أن يعود لجمهوره قريبًا.

وأكد عصام إمام، في تصريحاته: "عادل إمام بخير الحمد الله، وبعدين الناس اللي بتقول إنه مريض أو في المستشفى كل دي شائعات خاطئة".

وأضاف شقيق عادل إمام: "واللي بيقول إنه اعتزل الفن، بسبب غيابه عن الساحة الفنية، مش لاقيين حاجة يقولها، هو معتزلش الفن، وإن شاء الله يرجع لجمهوره قريب، وهو قرر إن لا أنا ولا هو هنرد على الشائعات دي تاني".

سر غياب عادل إمام

وفي ذات الصدد من الحديث، كشف شقيق الزعيم، عن سبب غياب عادل إمام عن الساحة الفنية في الفترة الماضية، قائلًا "الزعيم لم يتغيب عن الساحة، ويتلقى العديد من العروض الفنية، لكن مفيش حاجة من اللي جت عجبته، وإن شاء الله يرجع لجمهوره قريب".

جدير بالذكر أن مسلسل "فلانتينو" هو آخر أعمال عادل إمام، والذي عُرض عام 2020، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، حيث دارت أحداثه "حول نور عبدالحميد الشهير فلانتينو وزوجته عفاف الذي يمتلك سلسلة مدارس يطلق عليها اسم مدارس فلانتينو، وبسبب قوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما الكثير من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت".

وضم مسلسل فلانتينو مجموعة من أبرز النجوم منهم: "عادل إمام، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، هدي المفتي، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري"، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.