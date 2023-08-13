كريم جوهر: مصرت البيانو فاقتناه العالم إلا مصر

قال المؤلف الموسيقي وعازف البيانو كريم جوهر، إنه قام بنجاح بإضافة درجة السيكاه إلي السلم الموسيقي لآلة البيانو بالإتفاق مع شركة ياماها والتي صنعت منه ثلاث نسخ ولايوجد نسخة منه في مصر إلا في نادي هليبوليس ولكن لا يوجد علي مسارح الأوبرا في العالم ولا يوجد علي مسارح دار الأوبرا المصرية.

وأضاف جوهر، أنه يقوم بالتأليف الموسيقي إذ هو الحصن من الغساد الغنائي المسيطر.

وأعرب جوهر، عن رغبته في الإشتراك في المهرجانات الموسيقية بمصر التي لا تهتم في مجال التأليف الموسيقي إلا بأسماء بذاتها، مضيفا أن عزاءه في نجاح حفلاته وجمهوره المتفاعل معها.