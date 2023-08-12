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السبت 12 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

انطلاق مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهور.. صور

مهرجان الأوبرا الصيفي
مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهو

 اطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء أمس، الجمعة، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره.

 

وشهدها كل من اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة ومن أعضاء مجلس النواب محمد الحوفى ، عادل حماد ، محمد زين الدين ، هبة مكرم ، نجوى خلف ونيفين الكاتب .

 

فعلى مسرح اوبرا دمنهور احيا فريق على مر الاجيال امسية من زمن الفن الجميل ونجح مؤسساه المطربان ياسر سعيد ومحمد الخولى فى القيام بجولة فنية بين اشهر المؤلفات القديمة والحديثة الجادة.

 

 نالت الاعجاب والاستحسان كان منها ميدلى على مر الأجيال الذى ضم اعمال كنتى فين وانا فين ، ليه يا دنيا الواحد ، في حياتنا ناس ، تلاها طاير يا هوا لـ محمد رشدي ، وحياتك يا حبيبي لـ سيد مكاوي ، ميدلى عبد الحليم حافظ ، الف ليلة وليلة لـ أم كلثوم ، ع اللى جرى لـ عليا التونسية ، عراف لـ محمد الحلو ،  ياريتني لـ هانى شاكر ، كوكب تاني لـ مدحت صالح ، قلبي عشقها لـ راغب علامة ، خليني ذكرى لـ وائل الجسار ، يمكن خير لـ رامى صبرى وغيرها .

 

وكان عدد من طلاب مركز تنمية المواهب باوبرا دمنهور فصل الجيتار قد استقبل الجمهور فى بهو المسرح بمجموعة من الاعمال الموسيقية التى لاقت القبول .

 مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهو
 مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهو
 مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهو
 مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهو
 مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهو
 مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهو
 مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهو
 مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهو
 مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهو

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