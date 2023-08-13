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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أهمية انعقاد القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين

الدكتور طارق فهمي-
الدكتور طارق فهمي- خبير العلاقات الدولية

قال الدكتور طارق فهمي، خبير العلاقات الدولية، القمة الثلاثية التي تجمع مصر وفلسطين والاردن التي ستعقد بمدينة العلمين تؤكد استمرار التواصل بين مصر والسلطة الفلسطينية والاردن في متابعة ومراقبة ما يجري في الاراضي الفلسطينية ومحاولة وقف الممارسات الاسرائيلية في مدينة القدس ووقف مخطط الاستيطان، إضافة إلى المساس بوضع المقدسات والانفراد بالقرارات المرتبطة بالجانب الإسرائيلي في هذا الاطار.

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أهمية انعقاد القمة 

وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن انعقاد القمة يؤكد الحضور المصري في ملف التطورات الفلسطينية بعد اجتماع العلمين الخاص بالفصائل الفلسطينية والاتفاق على تشكيل لجنة لادارة الحوار، مشيرًا إلى أن حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس" أبو زمان رسالة مهمة للتواصل وإستئناف الاتصالات المصرية الفلسطينية في هذا السياق والتأكيد على استمرار الجهد الكبير في الملف الفلسطيني.

القضية الفلسطينية 

وأفاد خبير العلاقات الدولية، أن القمة الثلاثية مهمة لاعادة تقديم القضية  الفلسطينية للوجهة الدولية وتؤكد الحضور المصري في إستمرار دعم الجانب الفلسطيني وتنقل رسائل للحكومة الاسرائيلية بضرورة أن يكون هناك آلية للمتابعة والمراقبة لما يجري ورفض الاجراءات الاحادية التي تقوم بها إسرائيل.

دعم مصر للاشقاء 

وذكر فهمي، أن  القمة تؤكد دعم مصر للاشقاء في الاردن في الاشراف على المقدسات الاسلامية من قبل الاتفاق الثلاثي الشارع ما بين الحكومة الاسرائيلية وفلسطين والاردن بإعتبارها المسئولة عن إدارة المقدسات الاسلامية، لافتًا إلى أن التحرك المصري مهم ومسئول يتبناه الرئيس السيسي، مؤكدًا أن القمة مهمة لترتيب الاجواء قبل انعقاد الجمعية العامة المتحدة في سبتمبر المقبل، وتأكيد على الحضور العربي  في الملف الفلسطيني وتطوراته، وهذه رسالة يجب الانتباه إليها بصورة أو بأخرى.

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