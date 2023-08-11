اسعار الكتب الخارجية نار والزيادة تعدت 200٪

إرتفاع غير مسبوق تشهده أسعار الكتب الخارجية التعليمية للعام الجديد 2023-2024، الذى لم يبدء بعد ومن المقرر بدء الدراسة فيه فى 30 من شهر سبتمبر الجارى من العام الحالى، زيادة الملخصات التعليمية الخارجية، وصلت لأرقام كبيرة فقد كسرت نسبة زيادة الأسعار حاجز 200٪ مقارنتا بالعام الماضى.

أولياء الأمور بدورهم عبروا عن استيائهم الشديد بسبب الزيادات الغير مبرره التى طرئت على أسعار مخلصات الكتب الخارجية، محملين الحكومة وأجهزتها المعنية مسؤولية الفوضى التى تعيشها أسعار بيع الكتب التعليمية.

قال جمال السيد موظف وولى أمر، فى حديثة للوفد هناك زيادة كبيرة جداً في أسعار الكتب الخارجية "الملخصات" بكافة المراحل الدراسية، مضيفاً ان الزيادة تتجاوز اكثر من 200 ٪ من سعر الكتاب الواحد مقارنتا بسعره فى العام الماضي.

وتحدثت منال احمد موظفة وولى امر، عن الفوضى التى تشهدها شركات إنتاج الكتب الخارجية المسمى بالملخصات، مضيفه ان الأسعار الحالية تجاوزت المنطق والمعقول، متسائلة عن دور الحكومة واجهزتها الرقابية من تلك الأسعار .

وأوضح عبداللاه محمود ولى أمر، ان أسعار الكتب الخارجية وصلت لأرقام فلكية فقد بلغ سعر ملخصات المرحلة الابتدائية لمختلف المواد العلمية ما بين 120 و150 جنيها للكتاب الواحد بزيادة عن العام الماضى تتجاوز 200٪، فى حين بلغت أسعار ملخصات المرحلة الإعدادية بمختلف مراحلها الدراسية، ما بين 180 وإلى 250 جنيها للكتاب الوحد طبقا لنوع المادة والمرحلة الدراسية، فيما شهدت أسعار ملخصات المرحلة الثانوية بمختلف سنواتها الثلاثة الدراسية زيادة هى الأخرى فى أسعارها فقد بلغت أسعار الملخصات التعليمية ما بين 205 وحتى 295 جنيها للكتاب الواحد وذلك طبقا لنوع المادة والمرحلة الدراسية، مضيفاً ان تلك الأسعار هى لبعض الشركات التى تعد منخفضه عن غيرها من الشركات الأخرى العاملة فى نفس المجال .

وتسائل صفوت مهران، ولى أمر عن دور وزارة التربية والتعليم من تلك الفوضى والاسعار الكبيرة التى تشهدها أسعار الكتب الخارجية هذا العام، مضيفاً ان الوزارة هى المانحة لترخيص العمل لتلك الشركات، فضلاً عن مد الوزارة ايضا لتحديثات المناهج اولا بأول لهذه المؤسسات الربحية، وهو ما يجعل من مراقبة أسعار منتجات هذه المؤسسات مسؤولية وزارة التربية والتعليم .

وذكر ياسر عز الدين ولى أمر ان كل شي زادت أسعاره، بشكل يفوق مقدرة الدخل لأى اسرة، مضيفاً انه رب لأسرة مكونة من ٥ أبناء متسائلا عن حجم ما يحتاجه فقط لتغطية شراء الكتب الخارجية، بعدما فشلت وزارة التربية والتعليم فى احتواء الطالب أو التلميذ سوء فى الناحية التعليمية اوحتى فى الكتب الدراسية، وأصبح من أراد تعليم أبنائه و ضمن تفوقهم سلك طريق الدروس الخصوصية والكتب الخارجية.

وأوضح خالد خضرى يعمل بأحد شركات إنتاج ملخصات المواد التعليمية، أن زيادة أسعار الملخصات هذا العام ناجم عن ارتفاع المواد الخام التى تأتى جميعها من الخارج و بالدولار كما هو معلوم ، فضلاً عن ارتفاع أسعار الجمارك وغيرها من مستلزمات الإنتاج.

وذكر خضرى إلى أن تلك الزيادات فى أسعار الكتب تفوق زيادة أسعار الخامات وغيرها، مضيفاً انه فى الأساس ولى أمر ويهمه ان تكون الأسعار فى المعقول وفى متناول الجميع، مطالباً الدولة باحكام السيطرة على اسواق إنتاج الكتب الخارجية .