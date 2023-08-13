التضامن تكشف تفاصيل مبادرة هنوصلك لخدمة ذوي الهمم وأسرهم (فيديو)

كشف خليل محمد خليل مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي ، تفاصيل حملة "هنوصلك"، التي أطلقتها الوزارة لتسهيل وتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الهمم وأسرهم على مستوى الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن المبادرة تستهدف تسجيل حالات الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إليهم في أماكن سكنهم وتوعيته بالإجراءات والمستندات الخاصة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، من أجل استخراج بطاقات الخدمات لذوي القدرات الخاصة.

التضامن تنسق مع الهلال الأحمر وصناع الحياة

وأوضح أن الحملة ستستفيد بكل الموارد المتاحة لدى الوزارة مثل مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وذلك على المستوى الحكومي، كما أنها ستستفيد من كل الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة فيما يتعلق بالجمعيات الأهلية.

وأشار إلى أن الحملة تنسق مع جميعة "صناع الحياة" والهلال الأحمر، كما ستستفيد من الرائدات الاجتماعيات التابعات ، وذلك، فيما يتعلق بعمليات تعبئة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.

وأكدت وزيرة التضامن نيفين القباج، أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع السادة المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة عمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.

كما قررت وزارة التضامن تحملها لمصروفات الكشف الوظيفي نيابة عن المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالغة الشدة والشديدة في مناطق تواجد الحملة، بالإضافة إلى دورها في التوعية بالإجراءات الواجبة للإعاقات المتوسطة والبسيطة والخاصة بالتسجيل بمنظومة وزارة الصحة والسكان وكيفية استكمال باقي الإجراءات الخاصة باستخراج البطاقة.

كما تعتمد الحملة في آليات عملها على تفعيل مكاتب تأهيل متنقلة في كافة مراكز وقرى مصر، وسيتم الإعلان عن مواعيد تواجد الحملات للمكاتب المتنقلة من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والمحافظات والجمعيات الشريكة.